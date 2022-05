Fedez pace con Fabio Rovazzi e J-Ax?/ Ecco cosa è successo: foto e indizi social

Pace fatta tra Fedez e J-Ax?

Fedez e J-Ax hanno fatto pace? Sembra che tra i due artisti ci sia stato un riavvicinamento, dopo la rottura del 2018 che ha portato alla fine del loro sodalizio musicale e della loro amicizia. I due non hanno mai raccontato i dettagli di quanto accaduto, ma l’ex Articolo 31 a un certo punto ha abbandonato Newtopia, l’etichetta musicale che aveva fondato nel 2013 con Fedez. La motivazione ufficiale? Il bisogno di intraprendere strade differenti in veste di solisti. Ma questa versione non ha mai convinto fino in fondo. Nel dicembre 2019, il marito di Chiara Ferragi in un’intervista a Peter Gomez ha detto: “Con J-Ax, si è detto che era finita per motivi economici, ma quella sarebbe stata la risposta facile: sarebbe stato molto più facile se si fosse trattato di soldi. Per me, è stata una ferita grande, una ferita nella quale io non ho perso un socio, ma un pezzo della mia famiglia acquisita”. Nel fine settimana Fedez ha postato una Instagram story che lo vede in auto mentre canta “Senza Pagare”, la canzone incisa con J-Ax nel 2017. Nel video è stato taggato J-Ax con tanto di emoji di una fiamma. Dopo poco J-Ax ha ri-condiviso il contenuto sulla sua pagina Instagram.

Ma non è tutto. Sembra che Fedez abbia fatto pace anche con Fabio Rovazzi. La loro amicizia si è rotta nello stesso periodo in cui si sono incrinati i rapporti tra Fedez e J-Ax, ma anche in questo caso nessuno dei diretti interessati ha mai spiegato i motivi di questo allontanamento. “È una situazione difficile da spiegare… Soprattutto io non ho mai voluto portarla sul piano pubblico… Sostanzialmente mi dispiace molto perché era un’amicizia vera, nel senso che siamo diventati amici molto prima che io diventassi quello che sono. Era nata in modo super spontaneo ed era un’amicizia vera”, ha raccontato Rovazzi a “Stories” su Sky Tg24. Nella stessa occasione l’arista aveva definito Fedez “una persona che fa veramente fatica a stringere dei legami, nel senso che è molto malfidato di default”. Anche tra loro, però, è cambiato qualcosa. Ieri sera, come mostra in alcune foto il sito Webboh, Fedez e Rovazzi sono stati avvistati a parlare insieme durante il concerto di Tananai. Fedez era ospite per cantare la canzone “Le madri degli altri”, mentre Rovazzi era nella terrazzina vip, dove c’erano anche Chiara Ferragni e Veronica Ferraro. Subito dopo la sua esibizione, il rapper è tornato nella terrazzina e si è intrattenuto a parlare con Rovazzi per almeno una decina di minuti.

