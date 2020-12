Fedez “Pedinato per 15 minuti da un SUV”/ Spavento e Polizia, chi lo ha seguito?

Brutti momenti quelli passati da Fedez per le vie di Milano quando si è accorto di essere pedinato mentre al suo fianco non c’era la sua guardia del corpo. Secondo quanto riporta il Corriere.it sembra che il rapper si trovava a bordo della sua Lamborghini quando si è accorto che un SUV lo stava seguendo e ha continuato a farlo fino a quando lui stesso non ha deciso di intervenire chiamando un addetto alla sicurezza che, a sua volta, ha avvisato la Polizia che lo ha subito raggiunto con una volante. La chiamata sarebbe arrivata al 112 arriva alle dieci e mezza di sera di giovedì 26 novembre ma al momento non c’è stata querela almeno non a firma del rapper che sembra pronto a mettere tutto da parte visto che non ha nemmeno commentato e spiegato le cose sui social come è solito fare.

Fedez “Pedinato per 15 minuti da un SUV”, ma chi c’era a bordo?

Quando la pattuglia è arrivata sul posto, Fedez ha preso coraggio ed è sceso dall’auto affrontando il giovane che era alla guida del SUV e prendendolo a schiaffi attraverso il finestrino chiedendo il perché del suo pedinamento. A quanto pare il giovane è un investigatore, con tanto di arma denunciata al seguito, ma è il nome del padre ad aver acceso una lampadina nella testa del rapper. L’uomo, a quanto pare, avrebbe fatto alcune ricerche su alcune sue società estere per scoprire qualcosa di più sul patrimonio di Fedez. Cosa sta succedendo quindi e perché il giovane lo stava pedinando? Dovremo attendere conferma del rapper e poi le relative spiegazioni per capire quello che è successo davvero.



