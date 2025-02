Lacrime e commozione a Sanremo 2025, con Fedez e Marco Masini che si sono esibiti nell’attesissima “Bella stronza“, la cover scelta per la quarta serata del Festival. Durante l’esibizione il rapper era visibilmente commosso e agitato, tanto che le sue mani tremavano di continuo tenendo in mano il microfono e spesso si trovava a chiudere gli occhi quasi per contenere l’emozione scaturita dalle sue stesse parole.

Testo integrale Bella Stronza di Fedez a Saremo 2025/ A chi è dedicata la parte modificata?

Infatti, Fedez ha aggiunto barre scritte di suo pugno nella canzone di Marco Masini, raccontando la storia di una relazione passata finita male. Chiaramente resta aperto il dubbio su chi sia dedicata davvero questa canzone, se ad Angelica Montini o se davvero è un testo scritto per l’ex moglie Chiara Ferragni. Certo è che sui social i commenti vanno dritti su quest’ultima, ovvero la madre dei suoi figli. Sembra proprio che le parole fossero scritte per lei (qui per leggere il testo integrale), ma potrebbe essere un semplice bias cognitivo di chi è ancora legato alla loro storia d’amore. “Ora siamo due estranei che si conoscono benissimo“, dice Fedez nella canzone, “Passo notti insonni per colpa dei sogni brutti“.

Testo completo "Bella Stronza" di Marco Masini/ Video, cover a Sanremo 2025

Fedez commosso in diretta a Sanremo 2025, a chi è dedicata “Bella Stronza”?

“Ti ho scritto quattro pagine ma mi hai risposto con due righe“, scrive Fedez nel riadattamento rap di “Bella Stronza” a Sanremo 2025. Il rapper ha subito destato l’interesse dei fan che forse ancora sperano in una pace e in un ritorno di fiamma tra lui e l’imprenditrice digitale, anche se Chiara Ferragni ha escluso categoricamente questa possibilità. Ecco cosa si legge su X: “fedez insisteva che la cover non fosse contro la ferry perché in realtà era una canzone d’amore per l’amante?” e ancora: “Vorrei entrare nella mente di fede, chissà che turbinio di emozioni, gli occhi non mentono mai“.