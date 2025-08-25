Fedez, a poche ore dalla prima foto di coppia ufficiale di Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera, sembra ‘sfottere’ l’imprenditore.

Una reazione, velata o più o meno diretta, era prevedibile; di certo in molti non si aspettavano un vero e proprio sfottò di Fedez dopo la prima foto ufficiale che ritrae Giovanni Tronchetti Provera e Chiara Ferragni in qualità di coppia. Uno scatto al tramonto, il mare sullo sfondo e due volti sorridenti; insieme sembrano vivere un momento speciale; uno scenario che pare non essere passato inosservato al rapper che per questioni di legami necessari – la gestione dei figli, ad esempio – continua a seguire sui social la sua ex moglie.

Michelle Hunziker e Chiara Ferragni sono 'quasi’ parenti?/ "La verità dopo i loro fidanzamenti"

Come riporta Leggo, a detta di molti sarebbe evidente la tipologia di reazione di Fedez al primo scatto di coppia ufficiale di Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera. L’idea comune tra social e media è quella di uno sfottò piuttosto palese ai danni dell’imprenditore con una mimica facciale da parte del rapper – con l’ausilio di un filtro ad hoc – per sbeffeggiare la nuova fiamma della sua ex moglie.

Chiara Ferragni e Tronchetti Provera innamorati: "Lei vuole un figlio"/ Esplode la bomba nel gossip

Fedez nel mirino del web dopo la presa in giro ai danni di Giovanni Tronchetti Provera, compagno di Chiara Ferragni

Il tutto in un video pubblicato sui social, proprio poche ore dopo la pubblicazione della romantica foto che ritrae insieme Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera. Il video di Fedez – in compagnia della sua nuova fidanzata Giulia Honegger – sembra prendere di mira l’espressione facciale dell’imprenditore e – come riporta Leggo – tale convinzione sarebbe avvalorata non solo dalle tempistiche della pubblicazione ma anche dalle parole a corredo del video ironico. “L’amore è cieco”.

Eleonora Sesana, assistente di Fedez svela: “Al primo colloquio ero terrorizzata”/ “Con lui serve pazienza…”

Il video pubblicato da Fedez è sembrato una presa in giro ai danni di Giovanni Tronchetti Provera – nuovo compagno di Chiara Ferragni – anche per Giuseppe Candela. Come riporta Leggo, il giornalista ha infatti commentato la vicenda sui social e non ha usato mezze misure per condannare il gesto – presunto – del rapper. “La presa in giro di Tronchetti Provera e della sua fisicità. Lo ribadisco: la Ferragni, che pure avrà fatto i suoi errori, si è salvata”.