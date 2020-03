Fedez/ “Pronto il nuovo reparto di terapia intensiva” (Che tempo che fa)

Non solo, Fedez in queste ore ha anche annunciato di sospendere temporaneamente le dirette dal balcone di casa che nei giorni scorsi l’hanno visto intrattenere migliaia di persone su Instagram e coinvolgere star di casa nostra come Emma Marrone, Francesca Michielin e Andrea Bocelli. Il rapper però ha deciso di accogliere l’invito di Beppe Fiorello che, sempre sui social, aveva giudicato fuoriluogo le dirette sui social e le musiche dai balconi mentre in cittadine come Bergamo per strada si vedevano passare carri militari con all’interno le bare delle vittime da Coronavirus. Una riflessione che è stata condivisa da tantissimi altri artisti e dallo stesso rapper che con la moglie Chiara Ferragni hanno comunicato ai follower: “Buongiorno a tutti. Nel rispetto delle numerose vittime di questi giorni le dirette dal balcone si prendono qualche giorno di pausa. Normalizziamo i piccoli o grandi momenti di down che abbiamo in questa nuova normalità, ma al tempo stesso cerchiamo di tirare fuori il nostro meglio”. Una decisione che arriva a pochi giorni dalla richiesta del rapper che, durante una diretta instagram di Justin Bibier, aveva invitato l’artista a cantare con lui. “Justin vuoi cantare per il nostro balcone? Justin vuoi cantare per gli italiani come ha fatto Andrea Bocelli oggi?” è stato l’invito lanciato da Fedez alla star mondiale. Chissà che Justin Bibier non possa averlo letto e perchè no nelle prossime settimana cantare per i suoi tantissimi fan italiani!