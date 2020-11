Fedez pubblica l’ecografia di Chiara Ferragni/ È polemica: “Noi sole in ospedale…”

Fedez e Chiara Ferragni non vedono l’ora di poter conoscere e stringere la loro secondogenita. Dopo aver annunciato l’imminente arrivo di una sorellina per Leone, il rapper e la moglie pubblicano sui social foto e video della loro piccolina, condividendo con i fans la gioia per una nuova vita che sta già inondando d’amore i loro cuori. Nelle scorse ore, però, Fedez ha deciso di pubblicare la foto dell’ecografia della moglie e, tra i tanti commenti degli utenti, non sono mancate le critiche di chi considera tali momenti privati e non condivisibili. “Top condividere ogni singolo momento della propria vita con chiunque, anche i più intimi”, scrive qualcuno. E ancora: “Come Leone questa bambina sarà molto fortunata ad avere due genitori così belli e umili”. Ma le polemiche non finiscono qui.

FEDEZ E L’ECOGRAFIA DI CHIARA FERRAGNI: POLEMICHE SUI SOCIAL

Migliaia di like e commenti per la foto dell’ecografia di Chiara Ferragni pubblicata su Fedez, ma anche qualche critica. Tra le tante spunta quella di alcuni utenti che si chiede come sia possibile farsi accompagnare ad una visita medica in tempi di covid. “Quello che mi fa particolarmente specie é che noi povere umani dobbiamo farci tutte le visite da sole, entrare in ospedale da sole, farci 3/4 del travaglio da sole e poi, per le ultime spinte può finalmente entrare il papà che può stare per le 2 ore successive al parto. Farti visita per 1 ora il giorno dopo e poi niente fino alle dimissioni”, scrive una signora il cui commento ha ricevito più di 300 like. E tante altre donne si sono ritrovate d’accordo con il suo pensiero. Non mancano, naturalmente, i commenti di gioia per l’imminente arrivo della piccola.







© RIPRODUZIONE RISERVATA