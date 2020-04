Fedez punge Chiara Ferragni/ Video “prima e dopo” la quarantena, lei: “Caz*o vuoi!”

Pubblicità

Fedez ha preso una bella fregatura o almeno questo è quello che ha lasciato intendere poco fa sui social postando un divertente video che ha fatto subito il giro del mondo tanto da raccogliere commenti e utenti sia in Italia e sia negli Usa dove Chiara Ferragni, la moglie, è un vero e proprio volto noto. Ma cosa è successo di preciso? Il bel rapper ha preso il suo telefono girando un video nella sua camera da letto mostrando la sua bella mogliettina in intimo rosso, sexy e selvaggia, in versione mangiatrice di uomini, almeno come la sognano i fan, e poi? Proprio come nei divertenti memo che circolano sui social, Fedez mostra quello che ha ordinato (la selvaggia Chiara Ferragni) e quello che, invece, ha ricevuto, una donna imbacuccata a letto, con la maschera in volto, i capelli un po’ trasandati e un libro in mano pronta ad aggredirlo al grido di: “Che caz*o vuoi”.

FEDEZ FREGATO DA CHIARA FERRAGNI: “IO HO ORDINATO QUESTO E MI E’ ARRIVATO QUESTO…”

Inutile dire che Fedez alla fine è scoppiato a ridere così come hanno fatto gran parte di coloro che hanno commentato il video postato su Instagram qualche ora fa e così qualcuno ha scritto: ” beh dolce, però la Ferry di mattina” o ancora: “Quando ordini qualcosa su aliexpress o su wish. Comunque Chiara sei sempre stupenda”, e Fedez? Dal canto suo il rapper ha postato il siparietto scrivendo: “Un buongiorno speciale per il mio amore”. Se il buongiorno si vede dal mattino…

Ecco il video del momento:

Ecco il video del momento:

Visualizza questo post su Instagram Un buongiorno speciale per il mio amore 💖 Un post condiviso da FEDEZ (@fedez) in data: 24 Apr 2020 alle ore 2:06 PDT





