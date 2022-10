Fedez “recupera” i premi Power Hits estate 2022/ “Erano stati rotti…”

Fedez grande protagonista oggi a The Flight su RTL 102.5. Tra il nuovo brano e il ritorno a X Factor, il celebre rapper si è raccontato a tutto tondo, ma non sono mancati i siparietti divertenti. In apertura di programma, infatti, è arrivato arriva in studio anche il presidente di RTL 102.5, Lorenzo Suraci, per consegnare la copia dei premi Power Hits estate 2022.

“Adesso sono pluripremiato, il presidente ha portato qui di nuovo i premi che ha distrutto”, le parole di Fedez, riferendosi a Lorenzo Suraci. Durante il “Power hits estate 2022” il presidente di RTL 102.5 è caduto proprio sui premi e li ha distrutti involontariamente: “Questi che avete rifatto sono proprio quelli che Lorenzo ha rotto quella sera”, ha proseguito l’artista. “Grazie di tutto e scusa se ho rotto i tuoi premi”, ha ironizzato il presidente di RTL 102.5.

FEDEZ E IL RITORNO A X FACTOR

“Sto bene, sono in pigiama (ride, ndr). Per me RTL 102.5 è casa”, ha poi esordito Fedez nell’intervista rilasciata a Matteo Campese, Paola Di Benedetto e Jody Cecchetto. Il rapper ha poi parlato del ritorno a X Factor e dei suoi Bootcamp di sette giorni fa, esprimendo grossa soddisfazione: “Il vivaio era molto eterogeneo e ho avuto anche la band che sognavo di avere, ovvero gli Omini. E’ andata molto bene devo dire”. Sulla giovane boy band ha rimarcato: “Il mio background è quello del pop-punk californiano e posso fargli fare tutto quello che io non posso fare”. Fedez ha poi spiegato di fare le sue scelte pensando al “live”, mentre i suoi tre colleghi – Ambra Angiolini, Rrkomi e Dargen D’Amico – “scelgono più di pancia”.

