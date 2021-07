Fedez: “Renzi pagato da italiani, Chiara Ferragni no”/ “Parac*lo o tiene al ddl Zan?”

Continua il botta e risposta tra Fedez e Matteo Renzi. Il celebre artista si è scagliato contro il leader di Italia Viva, che ieri ha invitato Chiara Ferragni a un confronto pubblico dopo essere stato attaccato per la sua posizione sul ddl Zan. Il volto di Amazon Prime Video ha annunciato una diretta social con Zan, Cappato e Civati, cogliendo la palla al balzo per stroncare l’ex premier…

«La cosa che fa capire il livello basso della politica italiana è uno come Renzi che chiede un dibattito pubblico a Chiara Ferragni, è questa la cosa triste», le parole di Fedez su Instagram. Poi un’altra bordata: «La cosa che mi stupisce, ogni volta che io e mia moglie ci permettiamo di esprimere il nostro pensiero, è vedere giornalisti, intellettuali e politici che per darci degli stupidi mettono sullo stesso piano il pensiero di Chiara Ferragni e quello della politica italiana».

FEDEZ CONTRO RENZI, NUOVO ATTACCO

Nel corso del suo intervento su Instagram, Fedez ha spiegato che Renzi è un politico pagato dagli italiani per rappresentarli, mentre Chiara Ferragni non grava sulle tasche degli italiani, «è un’imprenditrice che esprime il suo pensiero e può permettersi di esprimere anche un pensiero banale». Il rapper ha poi lanciato un’altra frecciatina al numero uno di Italia Viva presentando il “menù” della diretta Instagram di oggi: «Matteo Renzi ci tiene davvero al Ddl Zan o è il paraculo che ha sempre dimostrato di essere in questi anni di politica italiana? Il voto segreto sul Ddl Zan è davvero necessario? Io, mente semplice e ignorante, vorrei sapere cosa votano i senatori. Perché secretare il loro voto?». Per il momento Renzi non ha replicato a Fedez, ma sono attesi aggiornamenti a stretto giro di posta…

