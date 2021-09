Fedez replica a Pio e Amedeo: “Arrugginiti”/ “Domani darò del neg*o e del froc*o…”

Pio e Amedeo parlano di Fedez sul palco dei Wind Music Awards 2021 e il rapper risponde. Ospiti della prima serata dell’evento musicale trasmesso da Raiuno e condotto da Carlo Conti e Vanessa Incontrada, Pio e Amedeo hanno lanciato una frecciatina a Fedez per quanto accaduto sul palco del Primo Maggio. “Grazie alla Rai per non averci censurato!” hanno sottolineato i due comici pugliesi che, poi, nel corso del loro intervento, hanno aggiunto – “Se Pio e Amedeo sono in prima serata sulla Rai, vuol dire che è libera! Nessuno ci ha chiesto cosa avremmo detto!”.

La replica di Fedez non si è fatta attendere. Attraverso una serie di storie pubblicate su Instagram, il rapper ha risposto a Pio e Amedeo in modo diretto. Dopo aver sottolineato di essere stato informato di quanto accaduto su Raiuno mentre stava andando a letto, Fedez non dice. “Nella rete in cui non vorrebbero che tu citassi i nomi dei politici perché non è presente il contraddittorio, ti ripulisci la coscienza ingaggiando due rivoluzionari anticonformisti, cercando di attaccare l’avversario senza contraddittorio. Bravi tutti. Mi è piaciuto. Bravi Pio e Amedeo. Spero di diventare un giorno un anticonformista, un antisistema come voi”.

Fedez, ricordando il discorso di Pio e Amedeo sulle n-word fatto durante l’ultima puntata dello show Felicissima sera, aggiunge: “Domani incomincerò uscendo per la strada dando del ne**o e del fr***o a tutti per strappare un sacco di sorrisoni. Domani alle 10 apro il mio chioschetto di smalti senza il quale non riuscirei a dare da mangiare ai miei figli e mi inventerò qualche polemica per vendere i miei smaltini“.

Il rapper, inoltre, prima di chiudere l’argomento, ammette di essere rimasto “un po’ deluso da Pio e Amedeo. Mi avete fatto questo atto rivoluzionario di sdoganare la parola ne*ro e fr*cio… Ma siete in diretta sulla Rai e una bella bestemmia non me la tiri? I ne*ri e i fr*ci ti rispondono con un sorriso, i cristiani nemmeno, sono obbligati a perdonarti. Un po’ arrugginiti, state perdendo lo smalto, se volete ve ne presto un pochino” (cliccate qui per vedere il video). A loro volta, Pio e Amedeo, su Instagram, rispondono ancora a Fedez esortandolo a “non prendertela, stai sereno. Abbiamo semplicemente detto un fatto di cronaca e che si può essere liberi anche in Rai, ovunque. Basta volerlo. Ti chiami Fedez, hai una cosa da dire? Dilla, nessuno ti avrebbe fermato” e poi aggiungono – “mandaci lo smalto. Un abbraccio grande Fedez”, concludono.

