Fedez: retroscena su Maria De Filippi/ Intervista saltata a Muschio Selvaggio per…

Fedez e il retroscena sull’intervista a Maria De Filippi

Fedez, con le sue dirette mattutine su Instagram, è tornato a svelare retroscena e dettagli non solo della propria vita privata, ma anche professionale. Il rapper che ha annunciato il ritorno musicale con Disco Paradise insieme ad Annalisa e agli Articolo 31, ha svelato di aver provato ad intervistare Maria De Filippi a Muschio Selvaggio. Ospite di una puntata di Amici, Fedez era riuscito a strappare il sì a Maria De Filippi. La conduttrice aveva accettato di essere ospite di Muschio Selvaggio a patto di farla a Roma. Una condizione che il marito di Chiara Ferragni aveva accettato volentieri, ma l’intervista, poi, non c’è più stata.

Fedez, piange per The Ferragnez 2/ Prima puntata in ospedale: "Le autoriprese? l'ho fatto per me"

Fedez, infatti, ha raccontato che, per una serie di impegni, non è riuscito a scendere a Roma e ad organizzare l’intervista. Inoltre, sugli ospiti che vorrebbe avere all’interno del suo podcast, ha detto: “A Muschio Selvaggio vorrei intervistare i Blink e Ligabue. Da un anno lavoro per portare in studio Harry Stiles. Potrei riuscirci!”.

Fedez rompe il silenzio su Luis Sal/ "Non posso parlarne, ma sono arrivato al limite"

Fedez e il silenzio su Luis Sal

Tra le domande fatte dai followers durante la diretta Instagram, tante vertevano sul rapporto con Luis Sal. Tuttavia, il marito di Chiara Ferragni ha preferito non rispondere soffermandosi sulla propria vita privata. Fedez, infatti, ha raccontato che, probabilmente, verrà realizzata una terza stagione della serie “The Ferragnez“.

Inoltre, parlando dei figli Leone e Vittoria, ha raccontato che i bambini non sono battezzati per scelta. Infine, parlando del disco di Emis Killa, ha raccontato: “Non ho fatto in tempo ad ascoltarlo”.

LEGGI ANCHE:

Fedez, a Muschio Selvaggio arriva Mr Marra/ Che fine ha fatto Luis Sal?

© RIPRODUZIONE RISERVATA