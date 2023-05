Fedez, richiesta hot a Chiara Ferragni “Mi tocchi le pall*”/ Doppi sensi al bowling..

La richiesta hot di Fedez a Chiara Ferragni al bowling

Fedez e Chiara Ferragni protagonisti di doppi sensi al bowling. I Ferragnez non si smentiscono ed hanno effettuato uno sketch che sa di ironia, mista a riferimento a luci rosse. L’artista e sua moglie si sono concessi una serata di pieno divertimento al bowling e il rapper ne ha inventata una delle sue una delle sue. Inquadrando la moglie dall’alto col cellulare le chiede con voce sexy: “Mi tocchi le p…e?”. Chiara lo ha guardato con uno sguardo ammiccante e un sorriso malizioso e dopo poco, Fedez ha abbassato l’inquadratura e in realtà l’influencer aveva le mani sulle bocce bowling.

Uno scherzo piuttosto piccante visto le parole del rapper e lo sguardo di Chiara. Ma non è la prima volta che i due giocano sui doppi sensi, divertendosi e confermando un legame profondo che li rende giorno dopo giorno sempre più forti. Lo stesso legame che emerge dalla seria dei Ferragnez 2 su Prime Video che ormai è in tendenza da giorni. I due, insieme ai figli Leone e Vitto, scherzano, litigano, affrontano la quotidianità e raccontano la loro vita nel profondo, smascherando ogni preconcetto che molti hater possono avanzare su di loro.

Il tema del terzo episodio della seconda stagione firmata The Ferragnez, disponibile su Prime Video è legato alla crisi. Tutto inizia da una semplice domanda, la prima a cui si risponde quasi sempre quando si va in terapia: come state? A rispondere per primo è Fedez: “Bene, abbiamo litigato poco, sono andato via di casa una volta sola, abbiamo fatto la pace subito. Abbiamo affrontato anche dei momenti di crisi personale e di coppia”. È la parola crisi a inclinare il piano del terzo episodio. “Ti avevo già detto di non usare la parola crisi”, sbotta Chiara Ferragni. “Ti avevo chiesto di non tirare neanche fuori l’argomento“. Da qui la discussione si alimenta in un botta e risposta che si chiude con Fedez che ribadisce il fastidio di sentirsi dire che non può pronunciare determinate parole. E lascia la seduta. “Volevo semplicemente dire che avevo fatto un gesto per te e tu in quel momento non lo avevi apprezzato e che abbiamo litigato per quello. Che cosa ca**o si capiva? E allora non parliamo di un ca**o, che cosa siamo qua a fare?”. Una discussione comprensibile vista la pressione a cui la coppia è costantemente sottoposta, soprattutto dal dopo Sanremo in poi.

