Fedez ricorda Gino Strada “Avremmo dovuto incontrarci a settembre”/ “Un grande uomo”

Anche Fedez piange la perdita di Gino Strada. Il medico, filantropo e attivista è morto oggi, 13 agosto, per cause ancora non annunciate ma che potrebbero essere legate ai problemi cardiaci di cui soffriva. Sul web in tanti hanno espresso il proprio cordoglio e, tra questi, anche il celebre rapper. “Avremmo dovuto incontrarci a Settembre. – ha svelato Fedez in un tweet, spiegando che per lui – Sarebbe stato un onore immenso stringerti la mano. Che dispiacere. Ciao Gino. Oggi l’Italia perde un grande uomo”.

Un messaggio di dolore che ha accolto il supporto di molti utenti, come quello di chi ha tenuto a precisare che è un giorno molto triste “per tutto il mondo – e non solo per l’Italia – che piange urlando Gino, un uomo che ha fatto la differenza, dando tutto se stesso per aiutare i più sfortunati.”

Da Fedez a Vasco Rossi: il mondo della musica ricorda Gino Strada

Fedez non è l’unico esponente del mondo musicale italiano che ha voluto dare il suo ultimo saluto a Gino strada attraverso Twitter. Come lui anche Luciano Ligabue che ha scritto: “Ciao Gino. Tu sì che hai amato gli ultimi facendo tutto ciò che hai potuto per loro. Averti conosciuto è stata una rivelazione e una enorme lezione. Ora riposati. Mancherai al mondo”. Anche Fiorella Mannoia ha salutato Gino Strada con un breve messaggio: “L’umanità piange e ti ringrazia”.

E ancora Vasco Rossi: “Gino Strada. Fondatore di Emergency. Una vita interamente dedita a combattere in nome di un’utopia: un mondo senza guerra, dove la Medicina è al servizio degli ultimi. Ha onorato la vita e il diritto alla dignità personale. Ha creduto in un mondo migliore, e l’ha reso possibile. Wiva Gino Strada”.

#GinoStrada — Fedez (@Fedez) August 13, 2021

