Fedez ricoverato in ospedale per ulcera, come sta?/ Il chirurgo: “Ecco cosa gli è successo”

Tanta paura per Fedez, costretto ad un ricovero d’emergenza in ospedale per un’ulcera. Il cantante, marito di Chiara Ferragni, ha spiegato di stare bene, ringraziando tutti per l’affetto e la vicinanza, ma ha vissuto dei momenti terribili al punto che la compagna è rientrata di corsa da Parigi dove si trovava per la settimana della moda. Al Corriere della Sera, il medico Massimo Falconi, direttore dell’Unità Operativa di Chirurgia del pancreas e dei trapianti all’IRCCS Ospedale San Raffaele di Milano, colui che un anno e mezzo fa ha asportato il tumore a Fedez, ha spiegato nel dettaglio cosa è accaduto: «Può capitare – dice riferendosi all’ulcera anastomotica – è un evento relativamente raro. Si tratta di un’ulcerazione (una lesione della mucosa intestinale) che si forma in prossimità dell’anastomosi, ovvero dove noi chirurghi abbiamo “cucito”, suturato». Si tratta di una situazione che si può manifestare con «Dolore addominale, difficoltà di alimentazione e, raramente, ematemesi (vomito di sangue) oppure melena (emissione, con le feci, di sangue digerito)» spiega ancora il chirurgo.

E ancora: «Questa complicanza, che spesso può richiedere un ricovero ospedaliero, viene generalmente risolta con terapie farmacologiche oppure con un trattamento endoscopico che ferma il sanguinamento. Solitamente si somministrano protettori gastrici che riducono le secrezioni acide normalmente rilasciate dallo stomaco e, se necessario, vengono fatte delle trasfusioni di sangue. In genere il ricovero dura pochi giorni, nell’arco di un mese l’ulcera guarisce e il problema è risolto».

FEDEZ RICOVERATO PER ULCERA, IL MEDICO: “PUO’ RICAPITARE”

Il professor Falconi non esclude che una situazione di tale tipo possa ricapitare: «Sì, non si può escludere. Per questo è importante che i pazienti che subiscono interventi chirurgici delicati e importanti, come nel caso di Federico, seguano attentamente le indicazioni che vengono loro date, sia per quanto riguarda la terapia farmacologica che devono seguire, sia dal punto di vista della corretta alimentazione».

Quindi il medico chirurgo di Fedez ha concluso: «L’ulcera si è formata là dove noi abbiamo cucito. Il ricovero dovrebbe durare pochi giorni, in un mese si guarisce: ma occorre grande attenzione». La cosa certa è che non si tratta di una ricaduta del tumore al pancreas come molti avevano temuto nelle ore immediate il diffondersi la notizia del ricovero.

