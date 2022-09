Fedez ride “Presidente RTL 102.5 è caduto su premi Power Hits!”/ Video virale fa boom

Fedez ha vinto il Power Hits Estate 2022 RTL 102.5 all’Arena di Verona con il brano “La dolce vita”, autentico tormentone estivo che, alla sua firma, unisce anche quelle di Tananai e di Mara Sattei. Un successo figlio dei dati relativi alle canzoni più trasmesse in questa estate a cui si sommano i voti espressi sul sito dell’emittente radiotelevisiva circa i loro singoli preferiti. Un riconoscimento prestigioso, insomma, che lo stesso Claudio Cecchetto non ha esitato a definire in diretta “il nuovo Festivalbar”, ma che Fedez non è riuscito a godersi appieno.

La motivazione di questa gioia contenuta è legata a un episodio avvenuto successivamente, nel dietro le quinte, a margine della premiazione, e che ha come protagonista il presidente di RTL 102.5, Lorenzo Suraci, il quale, in maniera assolutamente involontaria, ha letteralmente mandato in frantumi i premi conquistati da Fedez nel corso della serata-evento andata in scena nella città scaligera.

FEDEZ: “NON VINCEVO DA QUATTRO ANNI… PREMI DISTRUTTI!”

Per ragioni che non sono state meglio precisate dallo stesso Fedez, che ha spiegato quanto accaduto direttamente in un video diffuso su Instagram, con tanto di foto del momento “incriminato”, Lorenzo Suraci ha perso l’equilibrio in occasione della foto ricordo post Power Hits Estate 2022 di Rtl 102.5, franando rovinosamente a terra e travolgendo tutti i premi che si trovavano sulla traiettoria della sua caduta.

Ripensandoci, Fedez ci ride su: “Non vincevo questo premio da quattro anni e il presidente di RTL Lorenzo Suraci è caduto sui miei premi, distruggendoli completamente. Cioè, ragazzi, guardate qua… Sono tutti a pezzi, li ha distrutti tutti!”. Fortunatamente, il numero uno di RTL 102.5 non si è fatto male e il rapper, marito di Chiara Ferragni, ha potuto rivelare con il sorriso questo retroscena inatteso e che, a distanza di tre giorni dalla serata veronese, fa ancora parlare della kermesse.

