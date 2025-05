Fedez, sfiorato un incidente al Gran Premio di Formula 1

Fedez ha appena rischiato un grosso incidente in barca mentre si trovava a Monaco in occasione del Gran Premio di Formula 1. Insieme ad alcuni amici si era preso un periodo di pausa per divertirsi passando il fine settimana in Costa Azzurra e sui social sono spuntate anche le foto dell’incidente sfiorato tra la sua e le altre imbarcazioni tender. Cos’è successo? Il rapper ha assistito alle prove delle Ferrari sullo yacht milionario di un ricchissimo amico.

Eppure, per via del sovraffollamento delle imbarcazioni l’ex marito di Chiara Ferragni ha rischiato di cadere in acqua e tutto è stato documentato dai suoi social. “Qua è anarchia. Oh mio Dio stanno per fare un incidente, ma raga’ come fanno…No! No! No!“, ha detto. Fortunatamente tutto si è risolto nel migliore dei modi e non è successo nessun disastro. A contenere l’incidente è stata la velocità moderata di tutti i tender, e Fedez è rimasto illeso così come tutti gli amici sullo yacht.