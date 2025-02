Fedez rischia la squalifica da Sanremo 2025? Indiscrezione clamorosa su Carlo Conti

Manca poco all’inizio del Festival di Sanremo 2025, che andrà in onda dall’8 all’11 febbraio 2025, è stato già annunciato quasi tutto: i nomi dei trenta cantanti Big in gara e dei giovani, i co-conduttori e le co-conduttrice ed alcuni ospiti tra i Duran Duran annunciati proprio nella serata di ieri. Tuttavia ogni edizione che si rispetta non può essere senza polemiche ed anche in questa non stanno mancando. Nei giorni scorsi dopo essere finito sotto indagine Emis Killa ha annunciato che avrebbe fatto un passo indietro e rinunciato alla sua partecipazione a Sanremo ed adesso secondo alcuni rumor che stanno iniziando a circolare pare che Carlo Conti sia molto infastidito dalle ultime vicende che hanno coinvolto dei cantanti in gara e li abbia avvertiti che rischiano la squalifica da Sanremo 2025.

Scendendo più nel dettaglio è l’esperto di gossip e televisione che proprio in questi minuti ha riportato un rumor bomba. Attraverso una sua IS ha spifferato: “Carlo Conti non gradisce alcuni avvenimenti pre Sanremo e avrebbe avvertito alcuni protagonisti che rischiano la squalifica.” Venza non si è spinto oltre e non ha fatto nomi e cognomi anche se considerando gli ultimi avvenimenti non è difficile fare delle ipotesi e che si tratti di Fedez e Chiara Ferragni. Insomma sembrerebbe che il conduttore toscano sia parecchio teso e infastidito dalle notizie che stanno uscendo in questi giorni e che vedono sullo sfondo, involontariamente la kermesse canora. Tuttavia è necessario ribadire che al momento si tratta di rumor e indiscrezioni e non c’è nulla di certo. Staremo a vedere se davvero Fedez rischia la squalifica da Sanremo 2025 di alcuni cantanti se continuano le rivelazioni.

Carlo Conti infastidito dalle rivelazioni su Fedez tanto da minacciarne la squalifica? Rumor e indiscrezioni

Fabrizio Corona in questi giorni ha lanciato una vera e proprio bomba su Chiara Ferragni e Fedez. Ha rivelato i presunti tradimenti di entrambi, lui con la modella milanese Angelica Montini, lei con Achille Lauro. E non è tutto, si è spinto oltre rivelando dettaglio privati sul loro matrimonio che il rapper gli avrebbe confidato in un momento di difficoltà. Ma a complicare la situazione è anche il fatto che l’ex re dei paparazzi ha tirato in mezzo proprio Carlo Conti rivelando che durante la presentazione dei brani di Sanremo, Fedez avrebbe tentato il suicidio e che il conduttore fosse a conoscenza del malore: “Ma in studio tutti hanno visto una persona non in sè, completamente dissociata, che ripeteva a macchinetta delle parole e che è stato accompagnato all’uscita da Conti”. Insomma, Fedez rischia la squalifica da Sanremo 2025?