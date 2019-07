Fedez/ Rompe col manager Clemente Zard: in arrivo un nuovo album

Tante sono le novità in campo musicale per Fedez. Con la fine del tour dedicato a “Paranoia Airlines”, il cantante aveva deciso e poi comunicato di volersi prendere una pausa dal mondo per la musica che sarebbe servita per trascorrere più tempo con sua moglie Chiara Ferragni e suo figlio Leone. Così è stato: Fedez si dedica al 100 alla sua famiglia ma si prepara a tornare a lavoro con la musica. “Non riesco a vivere senza scrivere, ma non riesco a scrivere senza prima vivere – ha spiegato in un annuncio sui social – Finito il tour mi sono dedicato alla mia famiglia, ho dovuto elaborare tanti momenti che sono accaduti in questi anni. Domani torno in Italia per chiudermi in studio! Non vedo l’ora”. In vista, dunque, del ritorno al lavoro, pare però abbia preso un’importante decisione in merito al suo entourage.

Fedez e Clemente Zard, fine della collaborazione

A svelarlo è il settimanale Chi, nel numero in edicola questa settimana, nelle sue Chicche di gossip. Infatti si legge: “Il sodalizio tra Fedez, 29 anni, e il suo manager dei concerto Clemente Zard, 30, un tempo solidissimo, oggi è arrivato ai titoli di coda. Come mai? Cosa è successo tra i due? Ecco un altro pezzo del puzzle della vita del cantante che salta…” Fedez ha dunque chiuso ogni collaborazione con Clemente Zard, ma per quale motivo? Non si conoscono i dettagli al momento e, probabilmente, non si conosceranno in futuro. Intanto, come sottolinea Radio105, Fedez si prepara all’uscita di un nuovo album, attesissimo dai suoi tantissimi fan.

