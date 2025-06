Fedez rompe il naso a Il Rosso dopo un’esibizione social che però si è conclusa con un finale davvero inaspettato. Per il rapper Il Rosso si è messo i guantoni per allenarsi in vista del match di boxe contro Ragnar, previsto per il 21 giugno 2025. E chi meglio di Fedez, suo grande amico e habitué delle sue live, per dargli una mano (o ancora meglio, un pugno)? I due amici hanno deciso di mettere su i guantoni e di sfidarsi sul ring in un incontro molto più che amichevole, ricco di gag e siparietti comici. Ma ad un certo punto…Boom! Fedez ha tirato un pugno un po’ troppo “carico” e… sorpresa! Il Rosso si è ritrovato con il naso rotto.

Un episodio surreale, che però poteva anche essere messo in conto alla vigilia della decisione di sfidarsi sul ring tra i due. E immediatamente dopo la fine dell’esibizione, l’ex marito di Chiara Ferragni si è visto sventolato in faccia un foglio.

Fedez e l’incontro con Il Rosso: la finta denuncia

Poco dopo l’accaduto, Fedez si è visto sventolare in faccia da Il Rosso un foglio che aveva tutto il sapore di una denuncia. Si tratta in realtà di uno scherzo. Il creator, infatti, avrebbe preso un modulo online e aggiunto i dati a caso, creando una finta denuncia solo per far ridere i follower.

Beh, pare esserci riuscito alla grande, perché in molti ci hanno creduto. In realtà la questione si è risolta molto amabilmente tra i due amici, che hanno riso sulla questione (Il Rosso un po’ meno visto il dolore provato) tra di loro-