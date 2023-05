Fedez rompe il silenzio su Luis Sal/ “Non posso parlarne, ma sono arrivato al limite”

Fedez la verità su Luis Sal: le parole del rapper

Fedez e il miglior amico Luis Sal conducono il format di Muschio Selvaggio da anni, ma la qualcosa nel loro rapporto sembra essersi incrinato definitivamente. Da un giorno all’altro, il videomaker italiano ha sospeso la messa in onda del podcast senza dare alcuna spiegazione. Il rapper ha inizialmente negato si trattasse di una lite, ma ora è tornato sui social per confermare i rumor circolati da mesi.

“Sono ad un punto limite e ne avrei parlato prima così avrei evitato tutto questo scenario. L’intenzione è cercare di dare spiegazioni nella maniera più trasparente possibile. Se non si troverà una soluzione, darò io una spiegazione. Comprendo che il comportamento nei confronti del pubblico di Muschio non è stato uno dei migliori. Se non si troverà una soluzione, darò io una spiegazione con tutta le serenità del mondo” ha affermato Fedez su Instagram, senza dare ulteriori spiegazioni, ma confermando una frattura tra lui e Luis Sal. Non rimane che attendere ulteriori aggiornamenti.

Fedez sostituisce Luis Sal con Mr Marra a Muschio Selvaggio

Fedez ha condotto per mesi il podcast di Muschio Selvaggio, che solitamente gestisce insieme a Luis Sal, completamente da solo. A quel punto i rumor su una presunta lite tra i due amici è cominciata a circolare incessante, anche se il rapper ha smentito tutto ai microfoni di Striscia La Notizia: “In questo momento non abbiamo litigato. A causa dei miei problemi di salute c’è stato uno stop del podcast e poi dato che lui era in Francia per altri impegni ho preferito riprendere da solo. Per me è terapeutico. Mi aiuta parlare con altre persone”.

Dalla puntata del 15 maggio, Fedez ha sostituito il suo migliore amico con Davide Marra, conosciuto anche come Mr Marra. Il rapper ha, dunque, scelto un nuovo compagno per il suo podcast ma una fetta dei fan non ha apprezzato: “Senza Luis mi dispiace dirlo ma non è la stessa cosa”, “Non ti ca*a nessuno senza Luis” e “Sono passati 15 settimane dal ultima puntata con Luis Sal” sono solo alcuni dei commenti negativi pubblicati dagli utenti.











