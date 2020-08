Fedez, “Roses”/ Attacco a suon di rime ai Benetton, Salvini, Dell’Utri e Casalino (Battiti Live 2020)

Dai social al palco, tra la gente. Fedez torna a cantare davanti al pubblico nella seconda puntata di Battiti Live. Il famoso rapper è pronto a scatenarsi in questo secondo appuntamento della kermesse pugliese, magari con il nuovo brano “Roses”. Una canzone che non risparmia attacchi a vari personaggi della politica e in un certo senso della televisione. L’artista milanese ha infatti messo nel suo mirino profili molto discussi e popolari, soprattutto in questi ultimi tempo. Stiamo parlando del leader della Lega Nord, Matteo Salvini, ma anche del governatore della Lombarda, Attilio Fontana, oltre ai Benetton, Dell’Utri e Casalino. Insomma Fedez ne ha per tutti e a quanto pare questi ultimi mesi difficili per il paese lo hanno spinto a dire la sua attraverso la musica, la sua musica. Proprio durante il lockdown, a metà maggio, quando l’Italia rivedeva lentamente la luce, Fedez si era già rimesso in pista con l’inedito singolo “Problemi con tutti”.

Fedez a Battiti Live tra musica e provocazioni politiche

Grande attesa per l’approdo di Fedez a Battiti Live 2020. I fan aspettano con ansia le esibizioni live di “Roses” e “Problemi con tutti”. Canzoni che ci ripropongono un Fedez battagliero e per certi versi preveggente. “Problemi con tutti”, uscito nel mese di maggio, sembra infatti un prequel del nuovo brano realizzato insieme a Dargen D’Amico. In “Roses”, Fedez attacca apertamente una serie di personaggi popolari del mondo della politica e non solo. “Io vi chiedo pardon, mica come i Benetton”, apre Fedez. “Se il marito di Chiara Ferragni non vuole fare pezzi reggaeton”, continua auto menzionandosi nel pezzo, tra continue provocazioni, ironie, doppi sensi. Come detto Fedez, nella canzone, chiama in causa diverse volte il leader della Lega Nord: “Quest’anno niente bagno ultima spiaggia, Salvini non può più rubare ai poliziotti il pedalò”.



