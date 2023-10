Fedez salva un pappagallo in pericolo di vita/ “Chiamiamo l’Enpa, non sono un esperto…”

Il rapper blocca il traffico per salvare un pappagallo: ecco cosa è successo

Fedez è stato protagonista di un episodio davvero particolare, il salvataggio di un pappagallo in pericolo di vita. Il tutto è stato documentato con un video, nelle storie di Instagram. Il rapper, dopo le analisi positive che confermano una pronta guarigione, si stava recando presso la sede di Muschio Selvaggio.

Durante il tragitto, però, l’artista ha visto il volatile in mezzo alla strada e lo ha soccorso bloccando il traffico e tenendo a bada gli automobilisti: “Dopo un piccione, oggi salviamo un pappagallo. Ele, prendilo: ma è di qualcuno? Signora, c’è un pappagallo, sa di chi è?” chiede il rapper. Dopo svariati tentativi il cantante è riuscito a catturare il piccolo animale e ha dichiarato: “Chiamiamo l’Enpa. Noi siamo esperti salvatori di piccioni. Il pappagallo ci mancava“.

Selvaggia Lucarelli sfuriata contro Fedez: “Secondo lui la stampa è morbosa ma…”

Nonostante il rapper sia molto amato per il suo impegno per la salute mentale e le svariate iniziative benefiche, c’è chi proprio non lo digerisce. E’ il caso di Selvaggia Lucarelli che, qualche giorno fa, ha fortemente criticato alcune affermazioni dell’artista in merito alla stampa scandalistica. “Secondo lui la stampa è morbosa. Fermo restando che la regola base è “più ti esponi e più la stampa sarà morbosa”, non prendiamoci in giro” esordisce la giornalista, facendo riferimento all’intervista che il cantante ha rilasciato al Corriere della Sera.

E ancora: “La stampa non è in casa tua, non spia i tuoi figli con le telecamere montate in cameretta, non pubblica le tue conversazioni con lo psicologo, non fa serie sulla tua vita. Non può neppure pubblicare il volto dei tuoi figli. ” La giornalista aggiunge: “Il vero paparazzo nella vita di Fedez è Fedez. Ed è sufficientemente intelligente per saperlo benissimo. E tutto questo ha un enorme ritorno economico in banca e un prezzo altissimo nella vita. Quindi la stampa è utile e funzionale solo se la controlla lui, l’avevamo capito.” Infine, conclude: “Sorvolerei su questo. L’eroismo di una moglie che va all’ospedale da un marito in pericolo di vita. Vabbè.”











