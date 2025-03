FEDEZ, NUOVO SERVIZIO A “LO STATO DELLE COSE”

Massimo Giletti torna a occuparsi di Fedez: nella puntata di oggi de “Lo stato delle cose” ci sarà spazio anche per raccontare come il rapper sta vivendo questo post Sanremo 2025, senza tralasciare le polemiche per le sue amicizie con gli ultrà del Milan coinvolti nell’inchiesta di Milano e il gossip sui presunti tradimenti tra lui e l’ex moglie Chiara Ferragni.

Proprio quest’attenzione di Giletti nei confronti del rapper avrebbe spinto quest’ultimo a evitarlo all’Ariston. Il retroscena era stato riportato da MowMag, secondo cui Fedez avrebbe evitato in modo evidente il conduttore per salutare Damiano David non avendo apprezzato i servizi realizzati sull’inchiesta sugli ultras, nella quale non è indagato, e quella sul pestaggio a Cristiano Iovino, che invece va verso l’archiviazione.

C’è un video pubblicato da MowMag in cui si sente il rapper interloquire brevemente con il giornalista, a cui avrebbe promesso di chiamarlo, mentre Giletti avrebbe risposto di attendere spiegazioni, ma non è chiaro cosa sia successo e perché, magari lo rivelerà il conduttore stasera.

FEDEZ, DAL CASO ULTRAS MILAN A SANREMO 2025

Nelle ultime settimane sono stati pubblicati dai quotidiani italiani diversi stralci di intercettazioni sull’inchiesta Doppia Curva che verte sugli affari loschi tra gli ultras di Milan e Inter. Come quelle tra l’ex capo ultras rossonero Luca Lucci e Fedez. “Te fai il bravo che anche oggi ho dovuto sistemartela“, disse tra le altre cose al rapper, in riferimento al caso Iovino.

Infatti, la “violenta aggressione” ai danni del personal trainer dopo una lite tra queste e il rapper, è uno dei motivi per i quali è stato disposto il carcere per la body guard dell’artista, Christian Rosiello, il cui coinvolgimento dimostra “il ‘capitale’ di violenza” della curva Sud milanista, usato anche per richieste non connesse alle vicende dello stadio.

“Lo stato delle cose” però ha parlato di Fedez anche in relazione alla sua partecipazione a Sanremo 2025, infatti in una puntata di fine febbraio ha rilanciato le parole di uno youtuber secondo cui il rapper voleva rinunciare alla kermesse. Si tratta di ‘Aledellagiusta“, che aveva condiviso un audio in cui Fedez dichiara: “Guarda che molto probabilmente non andremo più a Sanremo, perché non sono nelle condizioni e non sono in grado di poter affrontare una cosa del genere. Sono abbastanza pezzi“.