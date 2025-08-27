Fedez beccato in barca con Daniela Santanchè e La Russa: tutti i dettagli

Fedez attira l’attenzione in Costa Smeralda. Ma, si proceda con ordine. Negli ultimi giorni, Daniela Santanchè e Ignazio La Russa hanno trascorso una vacanza insieme a bordo dello yacht La Pausa, un elegante Ferretti Navetta 26 di circa 26 metri, con cinque cabine, quattro membri di equipaggio e un costo stimato di circa 8.000 euro al giorno in alta stagione. Con la Santanchè erano presenti il compagno Dimitri Kunz, il figlio Lorenzo Mazzaro e la fidanzata Sarah. Al fianco di La Russa, invece, la moglie Laura e il figlio Leonardo con la sua compagna. A movimentare la vacanza, poi, è arrivato un ospite inatteso: Federico Lucia, accompagnato dalla nuova fidanzata Giulia Honegger.

Ad immortalare la scena è stato Chi Magazine, raccontando come l’invito al rapper sia arrivato proprio da Leonardo La Russa. Al che, i paparazzi hanno colto il gruppo in atteggiamenti amichevoli. Il rapper, per esempio, si è divertito a riprendere con il cellulare il tuffo di Leonardo, terzogenito del Presidente del Senato. Non solo, tutti i presenti hanno brindato e chiacchierato insieme, dando l’impressione di un’inaspettata complicità.

Non sono mancati, inoltre, momenti di tenerezza tra Fedez e la sua nuova fidanzata Giulia Honegger, con la quale è uscito allo scoperto solo poche settimane fa sui social. Dopo lo scandalo che lo aveva visto al centro delle cronache per la rottura con l’ex moglie Chiara Ferragni e le voci sull'”amante” Angelica Montini, il rapper sembra aver ritrovato l’amore, mostrandosi sereno accanto alla sua nuova compagna. Inoltre, pare che Fedez abbia stretto anche nuove amicizie, arrivando addirittura a trascorrere una giornata in barca con La Russa e la Santanchè. Insomma, come spesso accade nell’ultimo anno, il cantante continua a sorprendere con colpi di scena sempre nuovi.