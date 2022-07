Fedez scopre il tumore per una lite con Chiara Ferragni/ “Uno sliding doors…”

Fedez torna alla musica e sul palco dopo la scoperta del tumore

Non può dirsi un periodo facile per Fedez, che si è da poco sottoposto ad un intervento di asportazione di un tumore dal pancreas. Nonostante la scoperta della malattia e il conseguente intervento chirurgico, il rapper di Cigno nero ha rilasciato il nuovo singolo La dolce vita che ora scala le classifiche musicali, e tiene i suoi primi live show post-intervento, come Lovemi, il concerto che ha ideato poco prima di ricevere la tremenda diagnosi del tumore e dove ha registrato la tanto attesa reunion con J-Ax.

Nel frattempo, il consorte di Chiara Ferragni è tornato a parlare della scoperta della sua malattia in occasione della nuova diretta condivisa su Instagram. Nel dettaglio il rapper milanese ha reso noto di aver scoperto il tumore per essere giunto in ritardo ad una visita di controllo in seguito ad un litigio avuto con la consorte Chiara Ferragni, il che lo ha messo in condizione di essere visitato da un medico diverso da quello assegnatogli in origine, un dottoressa che tramite accertamenti specifici è riuscita a scovare il tumore raro che ha colpito Fedez.

Fedez si apre sulla malattia scoperta per via di Chiara Ferragni

“È stato un momento alla Sliding doors che ha fatto vacillare il mio essere ateo. Tra l’altro quella stessa dottoressa era sotto al palco al LoveMi e al termine del live ci siamo abbracciati e ci siamo commossi insieme”, le parole di Fedez intanto sono virali e inducono a delle riflessioni in rete, rispetto all’importanza della prevenzione delle malattie, in primis quelle più complesse come i tumori. Al momento Fedez sembra rispondere nel migliore dei migliore dei modi al delicato intervento chirurgico subito al pancreas, tanto che è riuscito a tenere un concerto impegnativo della portata di Lovemi con un ricco medley di successi, incluse le hit registrate in musica con J-ax, con cui ha da poco avuto un chiarimento dopo una lite che li ha tenuti a lungo distanti.

