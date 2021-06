Fedez sfida Sangiovanni con Chiara Ferragni/ “Mille dietro Malibu: ho carta segreta…”

Il rapper Fedez lancia una sfida a Sangiovanni, secondo classificato di Amici e coinvolge la moglie Chiara Ferragni. Per la musica italiana questo è un periodo di grandi tormentoni. Tra gli ultimi, proprio il singolo “Mille” che vede coinvolto Fedez in un inedito trio con Achille Lauro e Orietta Berti. Mentre i fan attendono con ansia l’uscita del video trasformando la canzone in una vera e propria hit, c’è qualcosa che “disturba” il buon Federico e che avrebbe a che fare con il collega più giovane, Sangiovanni. Si tratta del suo debutto al secondo posto che al rapper proprio non va giù, dal momento che a dominare il primo posto in classifica resta ben saldo il secondo classificato al talent di Maria De Filippi con la sua “Malibu”. Ecco allora che, in modo del tutto inaspettato, nelle passate ore Fedez ha deciso di intervenire via social lanciando una piccola sfida, il tutto ovviamente all’insegna dell’ironia.

Attraverso le sue Instagram Stories, il marito di Chiara Ferragni, diventato da poco papà bis, ha deciso di sfidare Sangiovanni coinvolgendo anche la moglie. In che cosa consiste? Fedez ha sottolineato come sia impossibile superare la hit di Sangiovanni ma si è detto pronto a scavalcare la giovane stella della musica italiana grazie a un fotomontaggio che vede protagonista proprio la moglie Chiara.

FEDEZ SFIDA SANGIOVANNI CON CHIARA FERRAGNI E FA SORRIDERE IL WEB

Nello scatto in questione si vede Chiara Ferragni con alle spalle la copertina del nuovo singolo di Fedez con Achille e Orietta, come se fosse un dipinto ospitato agli Uffizi. La foto si riferisce proprio alla visita che l’imprenditrice digitale fece a Firenze lo scorso anno (suscitando anche in quel caso non poche polemiche). Federico ha quindi deciso di lanciare la sua sfida asserendo: “Caro Sangiovanni, non ci conosciamo, ma ho un messaggio per te. So che è impossibile scalzare dal primo posto Malibu, in questo momento Mille è seconda. Ma io ho una carta segreta”. Il suo asso nella manica è ovviamente la Ferragni con il suo ormai famoso “+27%” che ha fatto sorridere gli utenti del web i quali hanno inevitabilmente ripensato all’incremento turistico portato dalla Ferragni dopo la sua visita agli Uffizi. Nella Story successiva non poteva mancare il coinvolgimento diretto di Chiara che proprio sulle note di Malibu si è concessa in un balletto con l’ironico marito.

Con ironia, Fedez lancia una sfida a Sangiovanni, coinvolgendo anche Chiara Ferragni.





