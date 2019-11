Fedez sfotte Marco Carta parlando di furto/ “L’etichetta quando la togli, sei come..”

Non diteci che voi non lo avete fatto perché non è vero, ma un conto è farlo nel privato e nella vita di tutti i giorni a telecamere spente, un canto è farlo se sei Fedez e di proposito posti sui social le storie per mostrarlo al mondo. Cosa è successo questa volta? State tranquilli niente verdure o eccessi, ma solo la voglia del rapper di sfottere Marco Carta quando un amico si è presentato al suo cospetto con l’etichetta della maglietta indossata ancora attaccata e in bella vista. In quel momento non sappiamo bene se la battutaccia sia venuta fuori spontaneamente o meno, fatto sta che il rapper ha deciso di condividerla sui social sapendo che avrebbe creato scompiglio. Il fatto è che il rapper, proprio come molti sui social (a leggere i commenti) non ha creduto nell’assoluzione di Marco Carta dalle accuse di furto e così ha pensato bene di “usarlo” scherzando con l’amico Luis Sal.

FEDEZ SFOTTE MARCO CARTA PARLANDO DI FURTI E MAGLIETTE CON LE ETICHETTE

Fedez nelle scorse ore ha pubblicato un video nelle storie del suo profilo Instagram al grido di: “Che bello che sei oggi…davvero, l’etichetta quando la togli? ma poi non si ferma qui e mette in mezzo proprio Marco Carta e il recente caso di cronaca che lo ha visto coinvolto, seppur innocente, e nel video seguente ha ripreso l’amico Luis Sal con l’etichetta attaccata alla maglia in bella vista: “Luis Sal is the new Marco Carta”. Il paragone e il riferimento sono chiari e siamo sicuri che adesso la questione potrebbe presto finire ancora peggio, magari in un’altra aula di un Tribunale. Sarà davvero così? Qualcuno fa notare che il marito di Chiara Ferragni ha querelato Daniela Martani per un’offesa e si sta opponendo ad una possibile archiviazione, quello che ha fatto lui ha lo stesso valore?

