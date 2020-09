Fedez si è fatto male alla caviglia: come sta?/ Infortunio in partita di basket con..

Si è fatto male alla caviglia Fedez. Il noto cantante, marito dell’influencer Chiara Ferragni, e papà dello splendido Leone, si è infortunato. A mostrarlo è stato lo stesso artista meneghino, che attraverso le proprie stories su Instagram ha appunto svelato al mondo gli effetti di quello che potrebbe essere stata una caduta, o molto più probabilmente, una brutta storta. Nella stories si vede infatti il piede destro nudo con la caviglia evidentemente gonfia. Non sappiamo, e speriamo ovviamente di no, se la “giuntura” sia rotta, scheggiata o semplicemente distorta, anche perchè lo stesso Fedez si è limitato a postare la foto con annessa la didascalia “Dottor Lollo ha fatto la sua diagnosi”. La cosa certa è che Federico si è infortunato durante una partita di basket fra amici, fra cui il suo “socio” di Muschio Selvaggio, Luis Sal. Nelle storie precedenti quella dell’infortunio si vede infatti il buon Fedez divertirsi a pallacanestro, e ancor prima, allenarsi in compagnia del grandissimo, Luigi Datome, cestista della nazionale italiana che è tornato in Italia dopo l’esperienza in Turchia, precisamente presso l’Olimpia Milano.

FEDEZ, INFORTUNIO ALLA CAVIGLIA: ROTTA O SOLO UNA DISTORSIONE?

L’evento era sponsorizzato da Foodspring, marchio di alimentazione fitness, ma durante la partitella fra amici, il cantante si è imbattuto in un infortunio in occasione di un “terzo tempo”, appoggiando male la caviglia. A questo punto la domanda sorge spontanea: quanto dovrà stare fermo ai box il cantante? La risposta è ovviamente complicata da dietro un computer, e l’ago della bilancia sarà l’esito degli esami. Se Fedez si sarà rotto la caviglia, a quel punto lo stop sarà lungo, ma in caso di una semplice distorsione, comunque molto dolorosa, nel giro di un paio di settimane, senza effettuare eccessivi sforzi, il piede dovrebbe tornare come nuovo. Non ci resta quindi che attendere le prossime stories del cantante, per capire qualcosa di più su questo brusco stop, con la speranza, ovviamente, che non vi sia nulla di rotto…



© RIPRODUZIONE RISERVATA