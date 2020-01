Fedez si è rotto il naso/ Scherzo a Chiara Ferragni, piange: “Sei un pezzo di merd*!”

Fedez stavolta l’ha fatta grossa! L’avrà pensato sicuramente sua moglie Chiara Ferragni alla fine di uno scherzo che l’ha davvero preoccupata tanto. Oggi il rapper ha infatti deciso di divertirsi un po’ alle spalle della sua compagna, inscenando un incidente in bagno. Nel video pubblicato su Instagram, Fedez infila un pezzo dio pasta cruda in bocca e finge di aver sbattuto forte il naso contro il muro. Chiara arriva di corsa in bagno, allarmata dalle urla del marito che trova intento a tener fermo il naso. Poi ecco che, con un gesto secco, Fedez muove il naso e al contempo rompe il pezzo di pasta cruda che tiene in bocca, provocando un rumore tale da spaventare Chiara. Di fronte alla grande preoccupazione della moglie, Fedez decide di concludere lo scherzo, scoppiano poi a ridere.

Fedez spaventa Chiara Ferragni: lo scherzo scatena i fan su Instagram!

La reazione di Chiara Ferragni non è altrettanto allegra quanto quella di Fedez. “Ma sei pazzo?” sbotta, trattenendo a stento le lacrime per la preoccupazione così forte. “Non l’ha presa benissimo” scrive poi il rapper nella didascalia che accompagna il video dello scherzo. E non manca la replica di Chiara, ancora arrabbiata per il colpo basso: “Sei un pezzo di merd*, continuo a sentire quel rumore maledetto!” scrive. Uno scherzo che sul web ha scatenato tantissime reazioni, come quelle delle sorelle Ferragni, che scrivono “Ci si diverte con poco” e “MACCHEBURLONE”, ma anche di tantissimi fan della coppia che si dono detti molto divertiti dalla scena che potete rivedere alla fine dell’articolo.





© RIPRODUZIONE RISERVATA