Fedez si fa crescere i baffi, Chiara Ferragni: “Scopabilità zero”/ “Non ti posso…”

Fedez e Chiara Ferragni, in vacanza in Sardegna con il figlio Leone e le rispettive famiglie d’origine, regalano ai fans simpatici siparietti. Il rapper ha deciso di fare uno scherzo alla moglie mostrandosi per la prima volta con i baffi. Una novità per l’immagine di Fedez che la moglie, tuttavia, non ha affatto gradito lasciandosi andare ad una serie di commenti che l’hanno lasciato interdetto. Dopo aver visto i baffi del marito, l’influencer non si trattiene e boccia senza appello l’iniziativia stilistica del marito. «Prima impressione – dice Chiara Ferragni – scopabilità zero». «Sono fatti male, non mi sono mai piaciuti i baffi, non riesco neanche a baciarti. Non posso guardarti con quei baffi orrendi», aggiunge ancora la Ferragni che prova anche a baciare Fedez con scarsi risultati.

FEDEZ E I BAFFI, I FAN DANNO RAGIONE A CHIARA FERRAGNI

Chiara Feragni, non gradendo affatto i baffi del marito, ha deciso di chiedere un parere ai suoi fans lanciando un sondaggio su Instagram. “Cosa ne pensate dei baffetti di Fede? Vero che sta meglio senza? Votate“, dice l’influencer in una storia. I fans hanno immediatamente risposto all’appello della Ferragni dandole ragione. L’89% dei votanti, infatti, ha chiesto di vedere il rapper senza baffi. La stessa opinione è stata espressa anche dalla madre che, dopo aver raggiunto il figlio e la nuora, si è mostrata abbastanza perplessa di fronte alla scelta del figlio. Fedez, così, ha svelato lo scherzo tornando a mostrarsi sbarbato e senza baffi come piace alla moglie.



