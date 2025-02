Manca ormai pochissimo alla nuova edizione del Festival di Sanremo e in molti non vedono l’ora non solo di ascoltare i brani ma anche di scoprire tutto quello che succederà, sembra che Fedez potrebbe spiazzare tutti con una decisione. Quale? Quella di ritirarsi in corsa dalla famosa e amatissima kermesse musicale. I rumors circolano già da qualche giorno, su Rai Uno Rossella Erra ha fatto sapere che il noto rapper potrebbe esibirsi sul palco dell’Ariston solo nella serata di martedì 11 febbraio 2025 e potrebbe poi decidere di non continuare, quindi di ritirarsi in corsa.

Anche un noto giornalista ha parlato della possibilità che Fedez abbandoni il Festival di Sanremo in corsa, si tratta di Gabriele Parpiglia. Nella trasmissione 100% Parpiglia dopo aver parlato del caso di Emis Killa, che ha deciso di ritirarsi da Sanremo dopo le accuse di associazione a delinquere, ha parlato anche dell’ex marito di Chiara Ferragni.

Fedez potrebbe fare una sola esibizione al Festival di Sanremo 2025, cosa ha detto Parpiglia

Stando alle indiscrezioni rivelate da Gabriele Parpiglia Fedez potrebbe decidere di non proseguire la gara al Festival di Sanremo, a differenza di Emis Killa però si ritirerebbe in corsa e non prima dell’inizio della kermesse. A detta sua ci sono delle dinamiche che ancora non vuole rendere note, però ha fatto sapere quali potrebbero essere i motivi che potrebbero spingere il rapper a ritirarsi in corsa.

Il giornalista ha fatto qualche esempio dicendo che se Fedez verrà accolto da fischi o se i giornalisti si concentreranno sui gossip dell’ultimo periodo piuttosto che sulla musica allora il rapper potrebbe davvero ritirarsi dal Festival di Sanremo. La vita privata di Federico Lucia negli ultimi giorni è finita ancora una volta al centro del gossip a causa delle rivelazioni fatte da Fabrizio Corona. Questa volta sono stati rivelati dettagli molto intimi e privati che hanno spinto l’ex marito di Chiara Ferragni a rompere il silenzio per fare un po’ di chiarezza. Al Festival di Sanremo riuscirà a gestire la pressione mediatica o si ritirerà davvero? Al momento non possiamo ancora saperlo, non ci resta che attendere per scoprire cosa succederà.

