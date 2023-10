Fedez: “Soldi non salvano da malattie e stress”/ “Triste di sapere che avevano scommesso sulla mia morte”

Fedez, in una intervista al Corriere della Sera, ha parlato delle difficoltà vissute in queste settimane, con il ricovero all’ospedale Fatebenefratelli a causa di un’emorragia interna conseguenza di due ulcere intestinali. “A partire da quest’estate ho avuto molte malattie e disturbi di origine psicosomatica. Prima il fuoco di Sant’Antonio, poi forti gastriti da stress. Insomma, un generale stato di salute molto debilitato. Ho perso molti chili”, ha raccontato.

L’apice del problema si è manifestato quando il rapper è svenuto, mentre era a casa coi bambini. I medici avrebbero poi scoperto che il suo emocromo era a 7, anziché a 14. È stato necessario intervenire d’urgenza per fermare il sanguinamento, per due volte. La situazione in questione deriva dai postumi del tumore al pancreas, ma per fortuna non sono state evidenziate recidive. “L’esame istologico ha rilevato che non ci sono più cellule cancerogene, ma ovviamente non esiste medicina sicura al cento per cento. Forse anche per questo ho avuto una depressione acuta, sfociata in attacco ipomaniacale”.

Fedez: “Soldi non salvano da malattie e stress”. Il racconto dei problemi di salute

Fedez non si è mai nascosto dietro a un dito, parlando passo per passo al suo pubblico di ciò che stava vivendo sia dal punto di vista della sua salute fisica che di quella mentale. “In questi giorni mi sono reso conto di come sia stata giusta la scelta di raccontarmi, di non delegare a nessuno il racconto di me e della mia vita. Ho sperimentato che, se sparisco dai social, c’è qualcun altro a intromettersi nella mia vita, a cercare di raccontarla, e persino a cercare di lucrarci”. È qualcosa che non accetta possa accadere.

È anche in virtù di ciò che riesce a distinguere le persone che gli sono accanto per reale affetto e quelle che invece no. “La degenza ti permette di fare un riordino delle priorità, la malattia ti fa capire chi sono le persone veramente vicine a te, veramente importanti per te. È molto bello scoprire queste persone, e meno bello scoprire l’assenza di altre. Dietro i personaggi esistono le persone, con le proprie fragilità. Se oggi vivo una situazione di privilegio economico, persino di un certo potere, questo non significa non soffrire mentre sei in ospedale e ci sono persone che ti augurano la morte. Anzi, è molto doloroso. Mi ha rattristato scoprirmi dentro il gioco del fantamorto. Quelli che avevano scommesso su di me speravano di vincere”, ha aggiunto.

Fedez: “Soldi non salvano da malattie e stress”. Il rapporto con la famiglia

Anche all’interno della sua famiglia, Fedez non vuole segreti. “Chiara è sempre qui con me. Amo tantissimo mia moglie. Era a Parigi, a fare una cosa molto importante con una star internazionale, non posso dirle chi è. E Chiara ha mollato tutto ed è tornata a casa, per me. Si trattava di una grossissima opportunità per la sua carriera”, ha rivelato. E sui bambini: “Non so quale sia la strada giusta da percorrere con loro. Abbiamo scelto di non nascondere che papà è in ospedale, che papà ha dei problemi; del resto è difficile nascondere una cicatrice da venti centimetri nella pancia. Cerchiamo di edulcorare il racconto. Ma non avrebbe senso tenerli all’oscuro”.











