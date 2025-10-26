La confessione di Fedez durante il periodo del cancro: “Salvini il politico che è mi è stato vicino, mi scriveva ogni settimana. A sinistra tutti spariti”

LA CONFESSIONE “POLITICA” CHE NON TI ASPETTI: FEDEZ ELOGIA SALVINI E AFFOSSA LA SINISTRA

Probabilmente il rapper Fedez e il Ministro più “social” dell’intero Governo, Matteo Salvini, non avranno mai posizioni concilianti e affini: ma quanto ammesso dal cantante nella sua ultima autobiografia è qualcosa che va ben oltre le attese, dato che riesce nel contempo a “sparare” contro la sua stessa “parte politica” riconoscendo invece un pieno attestato di rispetto e ringraziamento al “nemico” storico, nonché leader della Lega.

Ponte sullo Stretto, Corte dei Conti rinvia l'ok: ecco cosa succede/ Intanto è boom di candidature sui lavori

È stato proprio Matteo Salvini a scrivergli ogni settimana per oltre un mese, nel più assoluto riserbo di social, media e tv, durante il difficile momento della malattia: quando infatti Fedez si è ammalato di cancro, prima della “bagarre” mediatica che poi ha portato al divorzio dalla moglie Chiara Ferragni, in molti nella politica italiana che pure avevano sostenuto e incoraggiato il rapper nelle battaglie progressiste (su Ddl Zan soprattutto, ndr) sono come spariti all’istante.

Banche, scontro Abi-Governo “extra profitti non esistono”/ Lega “vergognosi, aumenta tassa Manovra”. Tajani…

E Fedez non sembra dimenticarlo affatto: «tra i politici l’unico che mi è stato vicino, che mi scriveva, con vera empatia, è stato Salvini». Nonostante le idee diversissime e gli scontri anche molto pesanti avvenuti in passato, osserva il cantante, «per un mese almeno una volta settimana mi ha scritto per sapere come stessi». L’esatto opposto di quanto avvenuto con alcuni protagonisti della sinistra, di cui addirittura fa nomi e cognomi: nonostante i rapporti migliori e le conoscenze diffuse negli anni precedenti, gente come «Guseppe Conte o Luigi Di Maio del tutto non pervenuti».

Riforma pensioni 2025/ Landini attacca Salvini e la manovra (ultime notizie 26 ottobre)

IL DOPPIO ELOGIO: DA FEDEZ “CONTROCORRENTE” AL SALVINI “SILENZIOSO”

Come scrive ancora nella sua autobiografia – citata oggi da “Il Giornale” che ne pubblica alcuni stralci – Fedez non risparmia una critica durissima alla “propria” area politica di affinità: «loro ti scrivono quando gli servi, quando gli serve usarti». Con il leader M5s durante l’emergenza Covid, o ancora con Di Maio e alcuni politici del Pd durante le battaglie anche mediatiche per approvare il Ddl Zan, il rapporto tra Fedez e il mondo della sinistra è percorso per molto tempo, ma nel momento del bisogno tutto è come svanito, osserva il rapper nella sua confessione amara.

Il tema chiave è proprio l’usare: se è vero che purtroppo è un elemento che ritorna spesso nella politica di destra e di sinistra, il punto affrontato da Fedez è più di carattere umano: «a destra almeno sanno dialogare umanamente con le persone, ti sanno parlare da persona a persona», mentre i politici di sinistra addirittura «ti spolpano e poi se ne vanno».

Dal cancro al caso Balocco, prodromo della fine del suo matrimonio, Fedez riconosce che Salvini e altri politici di destra (di recente la sua partecipazione al congresso dei giovani di Forza Italia aveva già fatto parlare, ndr) hanno almeno la capacità di confrontarsi a livello umano, specie quando si è in difficoltà: sulla sinistra invece, capita che «li chiami e non rispondono più, non sono umanamente affidabili».

Quello che colpisce però non è solo l’elogio di Fedez a Salvini e “compagnia”, seppur inatteso specie così tanto tempo dopo la malattia patita dal cantante: a stupire – rispetto alla normalità della politica – è che le telefonate e la vicinanza fatta da un politico ad un personaggio così mediatico come era allora Fedez, non sia stato minimamente pubblicizzato o fatto notare sui social. L’umanità di capire quando è giusto rilanciare politiche e proposte anche molto mediatiche, e quando invece fermarsi e rimanere in piena riservatezza rispettando il dolore altrui: questo probabilmente, di tutta la vicenda, è l’elemento di maggior “sorpresa” perché merce assai rara.