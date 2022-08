Fedez “spegne” il romanticismo di Stefano De Martino/ “Soffro di analfabetismo di ritorno”

Fedez, l’ironica risposta a Stefano De Martino: “Soffro di analfabetismo di ritorno”

È andata in onda questa sera l’ultima puntata del Tim Summer Hits 2022 con Andrea Delogu e Stefano De Martino alla conduzione. La musica si è accesa nelle piazze italiane e ha fatto compagnia ai telespettatori con i tormentoni estivi di quest’anno e non solo. Tra questi figura anche La dolce vita, hit che sta spopolando in radio e che ha visto collaborare insieme per la prima volta tre artisti: Fedez, Tananai e Mara Sattei. Il trio è stato protagonista di quest’ultima puntata e, al termine dell’esibizione, è stato raggiunto dalle domande dei conduttori.

Stefano De Martino, in particolare, ha sottolineato la potenza evocativa del loro brano: “Questa canzone ricorda un po’ le sonorità degli anni ’60. Se dovessimo fare cambio, voi ci sareste? Fedez per esempio, ti piacerebbe ritornare alle lettere scritte e mollare Whatsapp?“. La domanda del conduttore, dal sapore romantico e nostalgico, incontra però la schietta e divertente risposta del rapper che con tutta sincerità ammette: “Io soffro di analfabetismo di ritorno quindi no“.

Tim Summer Hits 2022, con La dolce vita generazioni a confronto

Andrea Delogu e Stefano De Martino giocano sul filo di questo parallelismo tra la vita negli anni ’60 e quella attuale, e fanno domande simili anche agli altri due cantanti. La conduttrice, rivolgendosi a Mara Sattei, le domanda: “Mara, i gettoni per telefonare?“. La risposta dell’artista: “Per una settimana va bene, poi torno al telefono“. Stefano De Martino si rivolge invece a Tananai chiedendogli: “Enciclopedia al posto di Internet, che ne pensi?“.

Il giovanissimo artista risponde: “No, perché non si possono vedere un sacco di video sull’enciclopedia. Senza i tutorial di YouTube non avrei potuto imparare a produrre“. Risposte differenti eppure simili tra di loro, a testimonianza di una differenza generazionale che coinvolge anche i metodi di comunicazione. Dalle tradizionali enciclopedie, lettere scritte a mano e cabine telefoniche, sino ai più recenti cellulari, Internet e Whatsapp.

