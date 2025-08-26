Fedez finisce nuovamente nel mirino delle critiche per un video in cui attacca un fan con spintoni e urla: cos'è successo

Non c’è pace per Fedez, che a poche ore dalla storia su Instagram che ha scatenato critiche e indignazione torna nel mirino delle polemiche per un video che sta facendo il giro del web. Il rapper, che sta trascorrendo l’estate tra eventi musicali e serate tra amici, è stato paparazzato durante una festa in Sardegna mentre riprende col cellulare e canta a squarciagola. Fino a qui nulla di particolare, se non fosse che un fan lo ha riconosciuto e ha deciso di fargli un video.

Quando Fedez si è accorto del fan che lo stava riprendendo si è letteralmente infuriato, e ha iniziato a spintonare il ragazzo, cercando di impedirgli di continuare la sua ripresa. Si vede chiaramente il rapper urlare al ragazzo un “No!”, e ad un certo punto sferra anche un calcio all’aria, in direzione del ragazzo, come per allontanarlo.

Intanto #Fedez vede e, nel dubbio che si possa NON parlare di lui per più di cinque minuti, RILANCIA ☠️⤵️ pic.twitter.com/fCAdbXGT3U — GraceSomehow (@LaSambruna) August 26, 2025

Fedez attacca un fan con spintoni e urla: il video diventa virale e scatena le critiche

Inutile dire che il filmato è finito su TikTok ed è diventato in pochi minuti virale, scatenando centinaia di commenti, alcuni anche molto critici nei confronti di Fedez. C’è chi si schiera dalla sua parta, scrivendo che il rapper ha comunque diritto di divertirsi senza per questo essere ripreso dagli altri. C’è, dunque, chi parla di rispetto per il cantante ma anche chi fa notare che, da personaggio pubblico e in mezzo ad una festa, è inevitabile che qualcuno possa fargli un video o una foto. “Cerca la privacy in piedi sulla consolle in un locale aperto al mondo, un genio”, ha fatto notare un utente del web di fronte alle immagini. La situazione, comunque, non giustificherebbe l’atto violento del cantante che, secondo molti, avrebbe semplicemente potuto chiedere al ragazzo di non riprenderlo.

