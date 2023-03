Fedez sta male?/ Lascia i social e allarma i fan: “Non c’entra mia moglie Chiara”. Cosa sta accadendo

Problemi di salute per Fedez? Salta la presentazione di Lol 3 e fa un allarmante annuncio

Ieri, giovedì 2 marzo, Fedez non si è presentato alla conferenza stampa di presentazione della terza stagione di “Lol: chi ride è fuori”, in streaming su Amazon Prime dal 9 marzo. Per la terza stagione consecutiva, Fedez è conduttore del programma. Al suo fianco ci sarà nuovamente Frank Matano, tra i protagonisti della prima edizione e già co-conduttore della seconda. “Ci segue da lontano”, ha spiegato Serena Dandini che ha condotto la conferenza stampa del comedy show. Nessun video messaggio.

Fedez lascia Lol: chi ride é fuori?/ Il dettaglio che insinua il dubbio

Ma l’assenza del rapper ha alimentato le preoccupazioni sul suo stato di salute dopo l’agitazione mostrata nel corso della diretta per la presentazione del suo nuovo podcast con tanto di balbuzie. Poco fa Fedez ha aggiornato i suoi follower con un messaggio nelle storie Instagram: “Sto attraversando un periodo per cui preferisco stare il più possibile lontano dai social. In questa decisione non c’entra il rapporto con mia moglie, che anzi ringrazio per il costante supporto“.

Fedez e Sfera Ebbasta assenti processo bis Corinaldo/ Genitori vittime: "Insensibili"

Fedez lascia i social e allarma: cosa sta accadendo al rapper?

L’annuncio allarmante di Fedez è il punto culminante di un periodo non facile per il rapper. Dopo Sanremo, per la questione bacio con Rosa Chemical, si sono diffuse le voci di una forte crisi con la moglie Chiara Ferragni, però smentita pochi giorni fa, cosa che lui d’altronde ha voluto sottolineare nel suo post, evitando ogni equivoco. Se il rapporto con Chiara non c’entra, potrebbe invece avere un ruolo la sua salute. Sappiamo che già in passato Fedez ha dovuto affrontare un periodo drammatico e una difficile operazione per il tumore al pancreas. Negli ultimi tempi però il rapper si è mostrato provato, a tratti balbuziente, cosa che ha allarmato i fan. Tante possono essere le possibilità, non per forza legate a questioni di salute. Sarà lo stesso Fedez a chiarirle quando riterrà opportuno.

LEGGI ANCHE:

Fedez, la balbuzie allarma i fan: cos'è successo?/ Lui si scusa: "Problema che ho da un po' e…"

© RIPRODUZIONE RISERVATA