Ci risiamo: dopo la fine di Sanremo 2025, Fedez torna al centro del gossip. Poche ore fa, è stato pubblicato un video dedicato alla sua avventura sanremese. Durante i dieci giorni trascorso nella città dei Fiori, il rapper milanese è stato seguito dallo youtuber Alessandro Della Giusta, che ha ripreso i momenti più intimi dell’artista, svelando un lato inedito della sua partecipazione alla kermesse musicale. Un format che ricorda molto quello di Nicolò De Devitiis a Le Iene, in cui il giornalista è solito trascorrere alcuni giorni con personaggi famosi. A tal proposito, proprio pochi giorni fa, è andato in onda un servizio di Nicolò dedicato ad Achille Lauro e alla sua partecipazione al Festival.

Ebbene, nel giorno di lancio del suo video con Ale Della Giusta, Federico Lucia ha ben pensato di lanciare una stoccata ad Achille. “È uscito il primo episodio della nostra avventura sanremese sul canale YouTube di aledellagiusta. Secondo voi tra quanto litighiamo?”, ha scritto il rapper a corredo di un post con lo youtuber. Tra le varie foto, ha condiviso anche un video in cui i due imitano una scena del servizio di Lauro a Le Iene, al termine del quale l’ex di Chiara Ferragni è scoppiato a ridere.

Fedez lancia una frecciatina ad Achille Lauro: tensioni dopo Sanremo 2025

L’imitazione di Fedez non è certamente passata inosservata, considerando i recenti gossip che lo hanno coinvolto con Achille Lauro. Poco prima dell’inizio del Festival della Musica Italiana, Fabrizio Corona ha infatti rivelato che il cantante romano avrebbe avuto un flirt con la Ferragni mentre era ancora sposata con Federico. L’indiscrezione, in realtà, circolava già da mesi. Tuttavia, attraverso l’amicizia tra il rapper di Rozzano e Corona, sembrerebbe aver trovato finalmente conferma. Di conseguenza, in tanti non vedevano l’ora di vedere l’incontro tra i due artisti nella città ligure.

A Sanremo 2025, però, Federico Lucia ha stupito tutti, concentrandosi solo sulla musica ed evitando qualsiasi polemica o pettegolezzo. Addirittura, Achille ha anche speso delle belle parole per il collega, dicendo: “Sono contento per lui. Se ci siamo visti o se abbiamo parlato? No, però magari succederà”. Peccato che questa calma sia durata ben poco. A meno di due settimane dalla fine della kermesse, il rapper è tornato a lanciare frecciatine, scatenando le critiche del web. Difatti, molti sostengono che non sia affatto cambiato e che abbia solo finto per fare una buona figura al Festival.