Fedez: “stop alle dirette sul balcone”/ “Rispetto per le vittime di questi giorni”

Fedez dice basta alle dirette sul balcone di casa sua con cui, in questi giorni di quarantena, ha fatto compagnia ai fans. Ad annunciarlo è il rapper che, con un post pubblicato sulle storie di Instagram, spiega di aver deciso di stoppare per un po’ le dirette musicali in segno di rispetto per le numerose vittime che hanno reso l’Italia il Paese con più vittime per coronavirus, superando anche la Cina. “ Nel rispetto delle numerose vittime di questi giorni le dirette dal balcone si prenderanno qualche giorno di pausa “, fa sapere Fedez che, con la moglie di Chiara Ferragni, sta organizzando raccolte fondi per aiutare gli ospedali in difficoltà di fronte all’emergenza sanitaria che ha stravolto la vita di tutti.

FEDEZ ACCOGLIE LA RICHIESTA DI FIORELLO? BASTA DIRETTE

La decisione di Fedez di dire basta alle dirette su Instagram arriva dopo lo sfogo di Giuseppe Fiorello che aveva chiesto di fermare i flash mob musicali in segno di rispetto per le numerose vittime per il coronavirus. Le dirette di Fedez, in questi giorni, sono state seguite da migliaia di fans e hanno avuto anche uno scopo benefico come quella che ha tenuto con Andrea Bocelli per sostenere l’ospedale di Camerino. Prima del Maestro, Fedez aveva ospitato nelle sue dirette sul balcone della sua casa Francesca Michielin ed Emma. Le dirette del rapper erano ormai diventate un appuntamento fisso per i fans. Di fronte, però, al numero sempre più alto di vittime, il marito di chiara Ferragni ha deciso di unirsi al dolore delle famiglia, spegnendo per qualche giorno la musica che, dal suo balcone, suonava in tutto il quartiere di Milano in cui vive.



