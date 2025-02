Fedez con “Battito” a Sanremo 2025. Social stupiti: “Bella canzone”

“Battito” di Fedez a Sanremo 2025 non delude il pubblico. Le aspettative non erano neppure troppo alte considerando il caos precedente al Festival stesso: il caso Ferragni, infatti, ha distolto l’attenzione dalla musica e forse per questa ragione in tanti si sono detti stupiti dal brano che il rapper ha portato sul palco dell’Ariston. Questi i commenti dei social: “Devo ammettere che la canzone di Fedez mi è piaciuta, sono rimasta scioccata da me stessa”. E ancora: “E comunque la canzone di Fedez mi dispiace dirlo ma non è per niente brutta”.

“Dite quello che volete ma la canzone di Fedez è davvero bella” scrive un altro telespettatore ancora.

C’è chi si butta addirittura avanti: “Fedez pezzo clamoroso. Sinceramente non me l’aspettavo, per me vince lui!”. Tra le analisi più lucide e approfondite, quella che segue: “Fedez ha portato un bellissimo brano. Spero che questa partecipazione a Sanremo 2025 sia l’inizio di una nuova vita fatta piena di successi artistici. La penna di Fedez, in pochi ce l’hanno. Era agitato, ma ha fatto una bella esibizione”. L’artista, in effetti, è sembrato molto agitato e dopo aver ricevuto i fiori di Sanremo, è sceso immediatamente dal palco. La sua canzone, che ha affrontato senza filtri il problema della depressione, è piaciuta al pubblico.