Fedez svela tutto il suo impero: il patrimonio del cantante e la sua carriera imprenditoriale

Nel corso degli anni, Fedez è diventato uno dei personaggi più chiacchierati del panorama italiano, non solo per la sua musica, ma anche per la sua vita privata e, soprattutto, per il suo tormentato matrimonio con Chiara Ferragni. Eppure, c’è un aspetto di lui di cui si è parlato molto meno: il suo lato da imprenditore. Il rapper milanese, infatti, non è soltanto un artista, ma anche un abile uomo d’affari, con alle spalle un patrimonio davvero impressionante. Proprio su questo fronte, Federico Lucia ha deciso di raccontarsi in una lunga intervista concessa a Forbes Italia, dove ha parlato del suo lavoro fuori dal palco e del percorso che lo ha portato a costruire il suo impero.

Prima di tutto, l’ex giudice di X Factor ha svelato che la sua holding familiare, la Zedef Srl, oggi vanta un patrimonio superiore ai 20 milioni di euro. Una cifra impressionante, dovuta anche alla crescita costante della controllata DOOM Entertainment, una delle realtà centrali nella “galassia” di attività che orbitano attorno a lui. Come spiegato dallo stesso cantante, DOOM è in continua espansione e registra una crescita annua del 30%, un risultato rimasto stabile anche durante il periodo più turbolento della sua immagine mediatica.

Fedez parla del suo lato da imprenditore: cos’ha detto

Nonostante gli scandali e le polemiche che lo hanno travolto nell’ultimo anno, la macchina imprenditoriale di Fedez non si è mai fermata. Anzi, da quell’esperienza ha tratto importanti lezioni: “Ora sto valutando di entrare anche nel settore del risk management”. Tuttavia, il rapper ha anche spiegato di non avere un rapporto ossessivo con il denaro, tanto da dare sempre priorità alla creatività e all’adrenalina quando si tratta di scegliere dei progetti, piuttosto che al guadagno. Infine, l’ex conduttore di Lol – Chi ride è fuori ha dichiarato di considerare secondaria la sua carriera musicale, sentendosi più affine ormai al suo lato imprenditoriale: “La musica per me resta un modo per esprimermi, ma è iù facile per me ragionare da imprenditore”.