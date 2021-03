Fedez svela nome della figlia?/ “V… Oddio, stavo per dirlo!” E Chiara Ferragni…

Fedez annuncia sui social il nome della figlia che Chiara Ferragni sta per dare alla luce? Quasi, perché il rapper se lo stava lasciando sfuggire. Parlando del segno zodiacale della secondogenita, Fedez ha detto: «Mia moglie mi ha appena detto che la V…». Poi si è bloccato di colpo quasi spaventato: «Oddio, la stavo chiamando per nome, che paura», ha detto con incredulità. Chiara Ferragni, che era seduta vicino al marito, subito ha specificato: «La bimba…», quasi a suggerirgli come dovrebbe chiamarla in attesa della sua nascita, per non “tradirsi”. Allora Fedez ha continuato il discorso sul segno zodiacale: «Se nasce oggi Baby V è dei Pesci, altrimenti sarà Ariete e avremo in casa tutti segni diversi, aria, acqua, terra e fuoco».

Gessica Notaro: “Filippo Bologni è il mio cavaliere”/ “Matrimonio? C'è tempo”

L’attenzione dei fan, però, era ormai focalizzata tutta sul nome, quindi sono ripartite le ipotesi. «Ha detto V e non Vi… Potrebbe essere Valentina come la sorella di Chiara?», ha notato ad esempio qualcuno. C’è chi invece si è sentito beffato sul più bello: «Lo stava per dire, siamo curiosi».

Sandra Milo: “A tutti gli hater, sono viva!”/ “Augurata la morte perchè pro-vaccino”

FEDEZ ASPETTA BABY V E FESTEGGIA LEONE…

Ma non resta che attendere la nascita della seconda figlia di Fedez e Chiara Ferragni per scoprire il nome della sorellina di Leone. A proposito del primogenito, ieri era il suo giorno. Il primo figlio dei Ferragnez, infatti, ha festeggiato il terzo compleanno, il secondo in lockdown, come ha fatto notare il rapper. Il bambino ha spento le candeline a casa con i genitori, come previsto dalle restrizioni della zona rossa. Ma i suoi genitori hanno saputo comunque come sorprenderlo: per l’occasione hanno addobbato casa con festoni di supereroi, oltre alla tradizionale torta. Inoltre, Fedez ha potuto festeggiare la festa del papà, in attesa di abbracciare la piccola V. «Il mio ometto oggi compie 3 anni, la persona che più ha cambiato la mia vita (in meglio ovviamente), il mio migliore amico, il mio tutto. 2 compleanni su 3 in lockdown, auguro a te e a tutti i bambini di ritornare il più presto possibile a riscoprire la socialità che questo periodo vi sta portando via. E auguri a tutti i papà, il mio bimbo non poteva farmi regalo migliore…Esserci», ha scritto Fedez in un post.

Adinolfi vs Maneskin/ “Rivoluzionari? Hanno cancellato parolacce per l'Eurofestival”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da FEDEZ (@fedez)





© RIPRODUZIONE RISERVATA