Fedez svela un retroscena sulla telefonata a J-Ax/ “E’ successo tre giorni prima…”

Fedez e il retroscena sulla telefonata a J-Ax: “Mi è venuto di chiamarlo…”

Fedez e J-Ax sono stati per lungo tempo separati. Poi però il rapper ha fatto un gesto importante tendendo la mano a J-Ax. Pochi giorni fa, i due artisti avevano annunciato sui social la loro riappacificazione dopo quattro anni. Fedez è intervenuto in radio e ha spiegato nel dettaglio come è andata la telefonata con J-Ax. La telefonata è avvenuta tre giorni prima che a Fedez venisse diagnosticato il cancro: “Mi è venuto di chiamarlo tre giorni prima che mi diagnosticassero il cancro perché mi sembrava passato abbastanza tempo per poter parlare di ferite senza che facessero più male e di ricordare solo le cose belle insieme”.

Una telefonata lunghissima considerando che Fedez ha rivelato che è durata 6 ore. Tante erano le cose da dirsi e i due artisti hanno recuperato il tempo perso: “La telefonata è stata di sei ore. Adesso suoniamo insieme, faremo un’ora di set, io non suono da un botto, nemmeno Ale, inizieremo le prove”, ha spiegato Fedez. Il motivo che ha spinto l’artista a chiamare J- Ax è stato proprio il troppo tempo trascorso. I due hanno avuto modo di ricordare le cose fate assieme senza rivangare nel passato in momenti dolorosi e difficili che li hanno portati ad allontanarsi. Ora Fedez e J- Ax sono pronti a nuovi progetti insieme.

Fedez e J-Ax hanno ricucito il loro rapporto mettendo da parte l’orgoglio e le ferite del passato. Fedez ha raccontato che nel giorno in cui gli è stata trovata una massa tumorale aveva appuntamento proprio con J- Ax: “La mia reunion con Fede non dipende dal concerto né dalla sua malattia perché la vita ha voluto che noi ci sentissimo prima del suo tumore, io sono la prima persona che ha visto dopo l’uscita dall’ospedale, perché ci eravamo dati appuntamento”, ha dichiarato J- Ax. Fedez ha infatti confessato che J-Ax è stata una delle prime persone a venire a conoscenza della malattia: “Per me è stato fondamentale averlo vicino. Il giorno in cui, dopo un normale controllo, hanno trovato la massa tumorale avevo appuntamento con lui, quindi è stato tra i primi a saperlo, dopo la mia famiglia”.

Una malattia che ha stravolto la vita dell’artista facendogli capire meglio quali fossero le sue priorità: “Quando affronti delle esperienze di questo tipo ti accorgi che uno degli obiettivi che dopo ti dai è veder crescere i tuoi figli. Ecco, questa cosa ti dà uno spirito diverso”. In questi momenti difficili, Fedez ha trovato supporto nella famiglia e in particolare nella moglie Chiara Ferragni che non lo ha mai lasciato da solo nemmeno quando era ricoverato in ospedale: “Tutte le esperienze che ho affrontato con lei, tutto quello che è successo e che abbiamo vissuto insieme non poteva che intensificare il nostro rapporto. Ci diciamo sempre che non siamo più solo una coppia, siamo una vera squadra”.











