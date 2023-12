Fedez, tapiro da Striscia la Notizia/ Valerio Staffelli: “Non potevo non venire”. Lui: “Rottura di pal*e”

Fedez e il tapiro d’oro di Striscia la Notizia

Nuovo tapiro d’oro per Fedez che, sul proprio profilo Instagram, ha pubblicato un breve video mostrando il momento in cui ha ricevuto la visita di Valerio Staffelli. L’inviato di Striscia la Notizia ha deciso di andare a trovare Fedez per consegnargli il tapiro in seguito a quanto accaduto a X Factor 2023. Il riferimento è alla situazione legata a Morgan che è stato estromesso dalla giuria del talent show. “Meno male che X Factor è finito”, commenta Fedez mentre accoglie con un sorriso Staffelli. “Non è ancora finito”, replica l’inviato di Striscia riferendosi alla finalissima in onda giovedì 7 dicembre.

Elegante e sereno, poi, Fedez riceve volentieri il tapiro d’oro di Striscia, ma si lascia andare ad un commento che, in poco tempo, è diventato virale sui social.

Undicesimo tapiro d’oro per Fedez

Per Fedez, quello consegnato da Valerio Staffelli negli scorsi giorni, è l’undicesimo tapiro d’oro. “Che rottura di pal*e”, commenta il rapper. “E’ l’undicesimo”, aggiunge. Il rapper, poi, comunica ai fan che il servizio completo sarà trasmesso durante la puntata di Striscia la Notizia in onda oggi, mercoledì 6 dicembre, alle 20.30 su canale 5.

In attesa del servizio completo, il video pubblicato da Fedez tra le storie del suo profilo Instagram, ha già fatto il giro del web e scatenato la curiosità del pubblico. Cosa avrà raccontato il rapper a Staffelli? Non ci resta che aspettare la puntata di questa sera per scoprirlo.











