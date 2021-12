Fedez, Tapiro d’Oro/ “Basta rutti e scoregge, condurre Striscia la notizia? Son qui”

Nel corso della puntata di oggi di Striscia la Notizia, il tg satirico di Antonio Ricci in onda nell’access prime time di Canale 5, Valerio Staffelli consegnerà il Tapiro d’Oro a Fedez. Quello che riceverà nella puntata odierna sarà per il rapper il esto riconoscimento ottenuto nel corso della sua carriera. Ma qual è il motivo che ha spinto lo storico inviato del programma a raggiungere Federico? Nulla a che vedere con la sua carriera, bensì con la vita privata e nel dettaglio con il rapporto con la moglie Chiara Ferragni. Proprio durante una recente live di coppia su Twitch, dove Fedez è molto seguito, il rapper si sarebbe lasciato andare ad un rutto libero alquanto rumoroso ma soprattutto per niente gradito dalla consorte.

Oltre a lamentarsi del cattivo gusto del marito, l’imprenditrice digitale Chiara Ferragni si è lamentata anche della qualità del sesso coniugale, dando luogo ad una vera e propria discussione di coppia in diretta Twitch. “No amore, al prossimo me ne vado”, aveva tuonato dopo il rutto. Poi aveva svelato un retroscena: “No veramente, io li odio. È una cosa orrenda. Anche Leo ora rutta perché tu continui a ruttare”.

Fedez, Tapiro d’Oro dopo battuta Chiara Ferragni in diretta Twitch

Il Tapiro di Striscia, a questo punto, per Fedez diventa inevitabile, soprattutto dopo le frecciate della moglie Chiara Ferragni sulla loro vita intima. Rutto a parte, infatti, la Ferragni aveva gelato il marito con una battuta ‘spinta’: “Il miglior sesso? Quello da sola!”. Il commento di Fedez è arrivato proprio durante la consegna del Tapiro da parte di Valerio Staffelli.

All’inviato del tg satirico di Antonio Ricci, il consorte di Chiara Ferragni ha replicato tra l’imbarazzo ma senza mai perdere l’ironia: “Eh, sto diventando vecchio. Ho perso lo smalto”. A Staffelli si è poi lasciato andare ad una promessa solenne: “Basta rutti e scoregge”. Prima dei saluti di rito, Valerio ha spiazzato tutti con una proposta inaspettata al rapper candidandolo a nuovo conduttore di Striscia la notizia. Ed il cantante non sembra affatto intenzionato a rinunciare a questa ghiotta possibilità: “Antonio (Ricci, ndr), quando vuoi: sono qua”.

