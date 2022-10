Fedez, Tapiro d’Oro per video su Leone/ “Non monetizziamo su nostro figlio, altri sì”

Fedez ha ricevuto un Tapiro d’Oro da Striscia la Notizia, il settimo della sua carriera, per un video su Leone apparso nelle stories del profilo Instagram della moglie Chiara Ferragni. In quelle immagini, diventate immediatamente virali, il bambino veniva invitato dalla tata a “sorridere” di fronte alla telecamera per “ancora un minuto” in modo che poi “sarebbe potuto tornare a disegnare”. Una frase che ha sollevato la polemica, al punto che i genitori sono stati accusati sui social network di sfruttamento minorile. Il breve filmato, poco dopo la pubblicazione, era stato eliminato e ricaricato senza audio.

A spiegare quanto accaduto quel giorno, ai microfoni della trasmissione satirica, è stato proprio il cantante, intercettato dall’inviato Valerio Staffelli. “Era il momento dello spegnimento delle candeline e la tata ha solo chiesto a Leone di smettere di disegnare, fare un sorriso e poi riprendere a disegnare”, ha raccontato come riportato dal Corriere della Sera. Non si sarebbe trattato dunque di alcuna pubblicità, come molti avevano pensato.

Fedez, Tapiro d’Oro per video su Leone: “Ma quale sfruttamento!”

Fedez, dopo avere ricevuto il Tapiro d’Oro di Striscia la Notizia per il video con Leone che ha alzato un vero e proprio polverone mediatico, ha voluto precisare che le accuse di sfruttamento nei confronti suoi e di Chiara Ferragni sono del tutto prive di fondamento. “In Italia esistono un sacco di famiglie che monetizzano attraverso i figli, ma non siamo noi quelli a cui andare a bussare alla porta. Non facciamo pubblicità con i nostri figli, ma delle semplici foto”, ha affermato come riportato dal Corriere della Sera.

Il caso sembrerebbe essere dunque chiuso, anche se in molti sui social network non hanno accettato la spiegazione del cantante e continuano a ritenere che l’esposizione mediatica dei due bambini sia eccessiva e che sia per loro fonte di guadagni. Non è da escludere che da oggi in poi i genitori staranno dunque più attenti a ciò che pubblicano, in modo da evitare ulteriori gaffe.











