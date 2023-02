Fedez torna sui social senza Chiara Ferragni/ Il messaggio del rapper scatena…

Fedez, il ritorno su Instagram

Fedez torna su Instagram, ma il messaggio che ha pubblicato non è quello che si aspettavano i fan. Da un paio di settimane si rincorrono le voci sulla presunta crisi matrimoniale che il rapper starebbe attraversando con Chiara Ferragni. Una crisi sulla quale la coppia non si è mai pronunciata preferendo la strada del silenzio. Nessuna conferma e nessuna smentita nonostante entrambi siano presenti su Instagram. Fedez, nelle scorse ore, è tornato ad aggiornare il proprio profilo Instagram pubblicando tra le storie un messaggio.

Un messaggio che, però, non fa alcun riferimento al suo matrimonio e al periodo delicato che starebbe attraversando con la moglie Chiara. Il rapper è sì tornato sui social, ma per annunciare la partenza di un suo progetto tutto nuovo.

Il messaggio di Fedez sui social

Fedez ha scelto di tornare su Instagram per annunciare l’avvio del suo nuovo podcast spiegando ai fan che farà anche una diretta per raccontare quali storie saranno protagoniste del suo podcast. I Ferragnez, dunque, non alimentano rumors sul loro rapporto scegliendo il silenzio totale sul matrimonio. Nessuna foto, nessun indizio e nessun messaggio che possa alimentare ulteriori rumors.

Sia Chiara che Fedez, in questo momento particolare, preferiscono dedicarsi ai figli Leone e Vittoria e al lavoro. Entrambi impegnati in tanti nuovi progetti, stanno proteggendo il loro rapporto dopo il gossip che si è scatenato in seguito al Festival di Sanremo 2023 di cui Chiara è stata una primadonna e Fedez un protagonista indiretto per il bacio con Rosa Chemical.

