Soltanto la scorsa settimana il gossip si è rialzato come un gigante di ferro parlando di Fedez e l’ex moglie che soltanto anni fa sarebbero stati protetti e difesi a spada tratta da tutti i loro fan. Ora il vento è cambiato e a soffiare contro di loro ci ha anche pensato Fabrizio Corona con i suoi scoop, come quello che vede il rapper protagonista di una serie di eventuali tradimenti ai danni dell’ex moglie. Ora a rompere il silenzio ci ha pensato anche l’influencer Michelle Comi, che è solita provocare e far parlare di sé con forti dichiarazioni.

“Era ancora sposato Fedez quando mi ha contattata” ha raccontato l’influencer sui suoi canali social, aggiungendo che le conversazioni avute con lui sono subito tracimate nei canali più personali, e questo le ha fatto venire un dubbio sulla integrità morale e sentimentale. Ma la ragazza non si è fermata qua con le confessioni.

Stando alla confessione di Michelle Comi il rapper sarebbe un “allegrotto”, insomma, una persona a cui piace divertirsi e non chiudersi in casa. Stando alle parole dell’influencer è impossibile che Chiara non abbia scoperto nulla su quello che faceva l’ex marito e ipotizza che abbiano messo tutto a tacere perché la loro unione faceva comodo ai loro introiti (ricordiamo la serie tv fatta sulla loro vita).

Fabrizio Corona ha dunque finito di scavare nella vita del rapper e dell’imprenditrice digitale? Assolutamente no, perché si sa che quando il cane arriva all’osso è difficile che lo lasci. Ed ecco, quindi, che ha annunciato un nuovo episodio su questa storia che verrà pubblicato sul suo canale YouTube (Falsissimo.it) il 10 febbraio. Cosa svelerà ancora? Parlerà degli eventuali tradimenti della Ferragni ai danni dell’ex marito? Intanto quest’ultimo porterà sul palco di Sanremo 2025 un brano sulla depressione (anche se c’è una bomba sulla sua partecipazione) e nella serata delle cover ‘Bella stronza’ di Marco Masini che in molti vedono come una frecciatina per l’ex moglie.

