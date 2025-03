Messo in piazza al fine di aggiornare costantemente i followers, unico pubblico disposto ad ascoltare forse, il lungo calvario di Fedez con la malattia (un tumore al pancreas) lo è stato anche per la famiglia, in primis l’ormai ex moglie, e poi per i genitori. Della mamma si sa che è molto presente nella sua vita, dato che lavorano insieme, ma cosa si sa del padre Franco Lucia?

Intervistato dal settimanale Oggi, il papà del rapper ha raccontato della malattia del figlio e di come l’ha presa: “Ho avuto tanta paura, manco lui sa quando ha rischiato”. Ovviamente il dolore non se ne va subito, bisogna metabolizzarlo, e poi si ha sempre la paura che possa ripresentarsi lo spauracchio della malattia che porta le persone a vivere in maniera diversa.

Fedez, il papà parla dei rapporti con Chiara Ferragni: “Sono cordiali”

Nel corso dell’intervista rilasciata al magazine Oggi Franco Lucia, il papà di Fedez, ha raccontato di com’è stato quando gli hanno annunciato la malattia del figlio, facendo anche un po’ di mea culpa perché è stato un po’ “assente”. Gli ha insegnato che nella vita bisogna lavorare sodo e di non dimenticare mai di avere un cuore grande e generoso.

Il matrimonio tra Fedez e Chiara Ferragni non è finito nel migliore dei modi. Il naufragio è avvenuto con lo scandalo del pandoro-gate, che ha distrutto l’immagine che lei si era creata, per non parlare dei gossip lanciati da Corona di cui è parlato tanto le settimane prima del Festival di Sanremo a cui ha partecipato proprio il rapper facendo, secondo i telespettatori, una discreta figura. Come sono i rapporti tra il papà del rapper e l’influencer? “Cordiali, è pur sempre la mamma di Leone e Vittoria”. Se da una parte non è ancora chiara la sfera sentimentale del cantante (frecciatina di Tony Effe) dall’altra la sua ex moglie si sta godendo il suo amore per Giovanni Tronchetti Provera.

