Fedez twerka sulla faccia di Chiara Ferragni/ Video, il web non apprezza: “Poverina”

Dalla Sardegna, in una bellissima e lussuosa villa, Chiara Ferragni ha postato un simpatico video che la vede assieme a suo marito Fedez. In realtà è lui il vero protagonista del filmato che, in pochi minuti, ha scatenato l’ironia ma anche qualche critica da parte del web. Nel video Fedez, con faccia seria e determinata, si scatena in un twerk, ma lo fa sulla faccia di sua moglie, che è stesa su un lettino. Chiara cerca di divincolarsi dal lato B di suo marito che si muove a ritmo, emulando il noto passo di danza, e si mostra alla fotocamera infastidita, seppur col sorriso. “Twerking queen” è poi il titolo che dà alla particolare performance del rapper. Un’esibizione simpatica che, tuttavia, non è stata apprezzata da tutti.

Fedez e il twerk sulla faccia di Chiara: web tra ironia e critiche

“Non fa ridere per niente”, “Schifoso”, “Non è divertente”, “Questo video non mi fa ridere affatto, anzi!” sono solo alcuni dei commenti negativi scatenati dal video del twerk di Fedez sul volto di sua moglie Chiara Ferragni. La maggior parte, però, sono commenti divertiti e simpatici per la coppia. “vi amo tantissimoooooo mi fate morire dalle risate!!!! Siete la coppia più bella in assoluto!”, “Siete troppo forti!”, “Altro che Elettra Lamborghini”, scrive qualcuno; altri invece fanno dell’ironia “Spero per Chiara che tu non abbia mangiato fagioli a pranzo”. È innegabile che Chiara Ferragni e Fedez siano una coppia molto affiatata che non si prende sul serio, e questi video ne sono di certo la prova.

Visualizza questo post su Instagram Twerking queen 😅 Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni) in data: 14 Ago 2020 alle ore 7:34 PDT





© RIPRODUZIONE RISERVATA