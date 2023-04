Fedez, ultimatum a Chiara Ferragni?/ “Deve limitare alcune frequentazioni” lo scoop

Fedez e la condizione ‘imposta’ a Chiara Ferragni: ecco cosa è successo

Fedez e Chiara Ferragni sembrano tornati ad essere felici, dopo i numerosi rumor sulla presunta crisi di coppia. Secondo un’indiscrezione lanciata dal settimanale Oggi, secondo cui il rapper avrebbe dato una sorta di ultimatum o condizione a sua moglie da rispettare per mantenere la serenità di coppia.

“Sull’amore tra Fedez, 33, e Chiara Ferragni, 35, è tornato il sereno. I due hanno superato dissidi e incomprensioni di qualche tempo fa. Ma, secondo le voci che circolano nei salotti milanesi, la conditio sine qua non che il rapper avrebbe imposto alla moglie sarebbe una e irremovibile: che lei limiti le frequentazioni con alcuni esponenti di spicco legati al mondo del fashion” si legge sul giornale. Che sia davvero questa la condizione per la felicità tra il rapper e l’influencer?

Fedez e Chiara Ferragni sono stati protagonisti di alcune polemiche legate al loro viaggio a Dubai. Il caso è scoppiato per alcune dichiarazioni del rapper che ha definito la meta turistica come “Una Disneyland con i cadaveri sotto al trappeto“. Qualche giorno dopo, il rapper ha ricevuto il Tapiro di Striscia la Notizia.

A Valerio Staffelli, Fedez ha rotto il silenzio sulle sue parole: “Ho molto da farmi perdonare. Premetto che la coerenza non è una mia grandissima virtù.” Poi aggiunge: “Uno può spendere i propri soldi come vuole”. Il rapper ha colto l’occasione di chiarire il suo rapporto con Luis Sal, co-conduttore di Muschio Selvaggio: “In questo momento non abbiamo litigato. A causa dei miei problemi di salute c’è stato uno stop del podcast e poi dato che lui era in Francia per altri impegni ho preferito riprendere da solo. Per me è terapeutico. Mi aiuta parlare con altre persone”.

